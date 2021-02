Wagner i el de 'Ramones'?

Periodista

Actualitzada 23/02/2021 a les 07:49

Fa dos anys que el pis del meu veí està buit. Però ahir vaig sentir soroll i em vaig creuar al replà amb el solista de la banda punk Ramones. Bé, en tot cas seria el besnet de Jeffrey Hyman, un paio que jo no tinc ni punyetera idea de qui és, però escriure noms als articles fa com a patxoca. Portava un gos que es devia dir «Rumba», perquè el seu pèl havia absorbit tota la merda, fins i tot la que hi ha sota la catifa d'on ja sabem. Llavors entre el tercer i el segon pis vaig quedar paralitzat en adonar-me del que havia passat i vaig trucar a la immobiliària. «Senyor Pis? -es diu Pisarello-, escolti, crec que hi ha un ocupa al seu pis». «No, no, Moisès, és un noi basc que és controlador aeri a l'aeroport de Reus». «Parlem de la mateixa persona? Vesteix com si dinés dins d'un contenidor». Doncs, sí, el veí que utilitza perfum de carn cremada a una calçotada i que va amb un gos perillós (que li demanaré quan vagi a visitar la sogra) és controlador aeri. Collins! Jo, que he passat més gana que un jutge de pau a Belfast als setanta, vesteixo normal i em dutxo, i aquest paio, que deu cobrar més que Montilla i Felipe a JuntsxGas sembla que no pugui anar ni al mercadillo de Bonavista.L'altre dia, m'estava dutxant, paret amb paret amb la seva dutxa (inutilitzada i convertida en plantació de maria) i vaig sentir òpera. Sí, sí, era la cavalcada de les valquíries, de Wagner. Carai! Quina cosa més estranya. Hem coincidit a l'escala. Veient el seu tarannà, he tret un tema que em semblava que hi entraria a comentar: «Què en penses de què un vicepresident del govern digui que no estem en un país democràtic? Sabeu què m'ha contestat? «No ho sé, jo voto a JxCat».