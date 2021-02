Cunit és i serà Carnaval

Tinent d'alcalde de Cunit

Actualitzada 21/02/2021 a les 19:13

Dimecres passat va acabar el Carnaval de Cunit 2021, un carnaval especial, marcat per la nova normalitat que ens toca viure, però que no ens fa renunciar a la nostra identitat com a poble.

Aquest any hem trobat a faltar els grans actes del Carnaval, la Batalla de Coreografies, la Gran Rua, les festes infantils, la sardina.

No hem pogut veure com els Toreros repetien victòria a la Batalla de Coreos, com a la rua veiem el Jan, el Rafa, el Ionai, el Sergi, la Isa, la Patri, la Mary, la Rocio, la Carme, l'Alberto, el Gonzalo, el Guillem, la Júlia, el Ruben... i tants i tantes cunitenques. Tampoc hem pogut veure a tots els peques de Cunit xalant a la festa del confeti del pavelló.

Ha estat un carnaval diferent, però tornarem, i tornarem més forts. El Carnaval és la festa de Cunit. El Carnaval ha estat, és i serà un punt de trobada de molts cunitencs, dels de sempre i dels nouvinguts, un espai per fer saber i per compartir un esperit de poble que ens fa millors.

Des de l'Ajuntament continuarem treballant per fer del Carnaval, la gran festa de Cunit. Amb un esperit constructiu, i amb les reinterpretacions que facin falta per tal de garantir l'originalitat, la identitat i la fraternitat cunitenca al voltant d'aquesta festa.

Hem de ser conscients que el Carnaval és una festa de tots, i que la implicació de tots és necessària, important i imprescindible perquè continuï sent una festa referent al nostre Penedès.

Tenim capital humà, tenim imaginació i tenim els ingredients per continuar sent un referent i la implicació de tots i totes.

Gràcies a la gent d'InstaCunit que ens ha ajudat a tirar endavant aquesta edició, gràcies a tots i totes els que heu penjat fotos de truites, de vestits i de fotos antigues. També moltes gràcies a tots els que heu decorat les vostres cases i els vostres balcons, i felicitats als guanyadors i guanyadores.

Som un gran poble i tenim un gran Carnaval, no perdem mai aquest esperit festiu i reivindicatiu. I esperant amb moltes ganes de superar totes les adversitats i tornar a gaudir entre tots de les nostres festes i de la nostra identitat. Perquè ens estimem Cunit!!

Som-hi Cunit