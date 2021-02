El PSC guanya les eleccions a Catalunya

Diputada del PSC per Tarragona

Actualitzada 18/02/2021 a les 20:17

«Si el PSC continua així, desapareixerà de Catalunya», paraules textuals d'Artur Mas el 2015 en el moment de presentar el fabulós pla secret de les jugades mestre, que havia de durar divuit mesos, i que tots sabem com va acabar. Diumenge, els ciutadans de Catalunya van donar la resposta a les urnes a tots aquests profetes que fa anys que auguren la desaparició del socialisme democràtic al nostre país: el PSC ha guanyat les eleccions, amb més de 50.000 vots d'avantatge sobre qui ve darrere. El PSC guanya, però CiU no existeix i el partit d'Artur Mas (el PDeCAT) s'ha convertit en extraparlamentari. Avís per a navegants per a tots aquells que vulguin construir relats radicals pensant que podran controlar-los. S'equivoquen, acabaran devorats pel fanatisme que han alimentat.

La victòria de Salvador Illa és també la resposta dels catalans i catalanes als partits independentistes que han signat comprometre's per escrit a establir un cordó sanitari contra el PSC. M'agradaria recordar a aquestes persones que parlen tant de democràcia que els primers que van establir un cordó sanitari contra els socialistes, i negar qualsevol acord de Govern, van fer PP, Vox i Ciutadans després de fer-se la foto a la plaça de Colon. Hem vist, doncs, una mena de foto de Colón ara de la mà d'ERC, la CUP i els incondicionals del senyor Puigdemont. Establiran un cordó sanitari contra la primera força política de Catalunya i la que ha obtingut més vots dels catalans i catalanes? De pena...

Catalunya i les comarques de Tarragona han votat pel canvi que lidera Salvador Illa. Podran dilatar-ho més o menys amb argúcies diverses, però el canvi és imparable. Com a partit guanyador de les eleccions ens presentarem a la investidura a la presidència de la Generalitat. Veurem aleshores si aquells que diuen ser les nemèsies de Vox acaben votant el mateix que Vox...

Vull, sincerament i amb la mà al cor, agrair la confiança dels més de 55.000 tarragonins i tarragonines que van confiar diumenge en la candidatura del PSC. No us defraudarem. Ens hi deixarem la pell, en podeu estar segurs. Hem dit, i reitero avui, que serem la veu de les comarques tarragonines al Parlament. Ja sigui al Govern i a l'oposició serem inflexibles a l'hora de defensar els interessos de la nostra demarcació. No som més catalans que ningú, però tampoc ens mereixem rebre menys del 5% de les inversions de la Generalitat quan som el 10% de la població i el 12% del PIB català, com han fet els Governs independentistes fins ara.

Ho farem reforçats pels resultats que hem obtingut. Aquí a les comarques tarragonines mentre ERC ha perdut 36.929 vots en relació amb les eleccions de 2017, el PSC n'ha guanyat 3.541. El PSC ha estat la força guanyadora a Tarragona, el Vendrell, Cambrils, Vila-seca, Salou, Cunit, Calafell, etc. però també hem crescut en vots i percentatge a Montblanc i Falset, i al conjunt de les comarques de l'interior. De fet, hem obtingut un creixement homogeni al conjunt de les deu comarques tarragonines.

No he demanat mai el vot perquè sí, sinó perquè sempre he entès que és la força democràtica que tenen els ciutadans per canviar les coses i defensar els interessos populars. El vostre vot i la vostra confiança en el PSC servirà per facilitar la reactivació econòmica, superar la pandèmia i aconseguir la reconciliació entre els catalans, uns objectius essencials que ens haurien d'unir a tots.

Mentre acabo d'escriure aquestes línies m'arriba la notícia que el senyor Aragonès (ERC) defensa l'entrada de la CUP al Govern de la Generalitat. Tenint present que la CUP està en contra de dos dels pulmons econòmics més importants de les nostres comarques, com són la indústria petroquímica i el sector turístic, vull adreçar un missatge d'esperança a tots els autònoms, restauradors, emprenedors, botiguers, etc. que hagin sentit una punxada a l'alçada de l'esòfag quan han sentit que la gran idea dels dirigents d'ERC per reactivar l'economia, facilitar les inversions i garantir la seguretat jurídica és fer entrar la CUP al Govern (que els donaran? Indústria i política econòmica? Interior?).

Ja n'hi ha prou d'experiments, baralles, confrontacions i de perdre el temps. El PSC és la garantia que el canvi que ha votat la ciutadania de Catalunya, més tard o més aviat, cristal·litzarà. Catalunya i les comarques tarragonines tenen un gran futur de progrés i benestar. Que ningú s'equivoqui, el canvi ha vingut per quedar-se.