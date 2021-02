18 de febrer

Secretari general d'UGT Comarques de Tarragona

Actualitzada 17/02/2021 a les 19:39

Els treballadors i treballadores d´aquest país comencem a estar farts de promeses i que després no es portin a la pràctica. Quan la UGT demanem derogar les reformes laborals, derogar la llei de pensions de 2013 o l'apujada del Salari Minin Interprofessional, és per superar elements que permetin acabar amb els problemes tan greus que existeixen en el mercat de treball. Per tant, és el moment d'impulsar les mesures necessàries perquè ningú es quedi enrere.

La UGT, juntament amb l'altre sindicat majoritari, hem treballat durant la pandèmia per sostenir a les empreses i les persones treballadores d'aquest país. Els treballadors han complert amb la seva responsabilitat per sostenir els sectors productius de la nostra economia. Ara, el Govern ha de fer un pas endavant i començar a implementar les mesures compromeses a tots els estaments de la societat.

Per tot això, ara toca la necessitat d'apujar l'SMI pel 2021 per poder reactivar l'economia i el consum. No hi ha raons per no apujar-lo, més encara quan a Europa també ha repercutit amb força aquesta crisi i els diferents països l'estan augmentant.

També ara toca la derogació de les reformes laborals de manera immediata, substituint els aspectes fonamentals i tan negatius de les mateixes per nous elements que permetin superar els problemes tan greus que existeixen en el nostre mercat de treball, amb l'objectiu de crear ocupació digna, decent i amb drets.

I també ara toca la derogació de la reforma de pensions de 2013 i la necessitat de tornar a l'Acord Social de 2011. Per UGT i CCOO, és imprescindible que les pensions es revalorin cada any per llei d'acord amb l'IPC, es derogui definitivament el factor de sostenibilitat (que empobrirà any a any als nostres pensionistes) i assegurar la viabilitat i sostenibilitat del nostre sistema públic.

És el moment: el dia 18 ens concentrarem a les 12 del migdia a la plaça Imperial Tarraco perquè ara sí toca.