Bartolomé Pluma, un lluitador

Alcalde de Reus

Actualitzada 16/02/2021 a les 19:29

La mort de Bartolomé Pluma ens ha sorprès amb la contundència dels fets irreparables. Trobarem a faltar la seva determinació, la seva voluntat de tirar endavant propostes de millora per a la ciutat i la seva lluita decidida per la justícia i la dignitat.

La seva trajectòria de treball en el moviment veïnal al capdavant de l'Associació de Veïns de la Urbanització Blancafort és plena d'exemples d'aquesta disposició permanent a posar-se al capdavant de projectes en favor del bé col•lectiu, com ho és també la seva participació en iniciatives socials i polítiques en sintonia amb el seu ideari de ciutat i de país: la iniciativa de la Taca d'Oli amb què el moviment d'Avis i Àvies per la Llibertat de Reus es va estendre a tot Catalunya ho demostra a bastament. Nascut a Huelva, afincat a Catalunya des de ben jove i veí de Reus des de feia catorze anys, la seva tasca ha contribuït a enfortir encara més la força del teixit associatiu a la ciutat i el compromís cívic dels reusencs i les reusenques. Ens queda, a partir d'avui, el seu exemple i el seu referent de lluita contra tot allò que anés contra el benestar de les persones, inclosa la malaltia, amb la que ell va lluitar fins al final. Ens queda també el fons fotogràfic que va anar compilant al llarg dels anys, fruit de la seva altra gran passió, i que és també testimoni del seu treball. I ens queda, per sempre present a la memòria, el seu record, entusiasta i proper. Bartolomé ha estat un home reivindicatiu, clar i especialment noble.

Per tot això, i molt més, gràcies.