De pitjor a millor

Actualitzada 15/02/2021 a les 19:43

En la pel·lícula De professió: dur Patrick Swayze deia: «Abans que les coses millorin, aniran a pitjor». Personalment m'agradaria creure que el pitjor d'aquesta pandèmia ja va passar. No hem parat de sofrir canvis durant aquests últims temps. De sofrir laboralment i personalment. S'han destruït ocupacions, parelles, relacions. Hem de pensar que el pitjor ja va passar. Ara toca aixecar-nos, sacsejar-nos la pols de damunt. Iniciar nous camins i deixar arreglat en la mesura que sigui possible allò que es va trencar. Llevar-nos la pols de damunt significa oblidar rancors, deixar de mirar enrere que a més de dolorós segurament no ens servirà de res. Llevar-nos la pols, significa perdonar i perdonar-nos per a poder seguir endavant. Veure nous camins, noves possibilitats i crear noves rutines. Que ara ens donaran la calma necessària per a poder tornar a veure les coses amb perspectiva. Aquestes situacions solen iniciar amb cansament mental i poques ganes de fer res. Però t'asseguro que a mesura avancis aquest cansament desapareix i reapareix la il·lusió, les ganes de tornar a somiar i de seguir endavant. A poc a poc s'acosta el bon temps, aquest és sempre una bona companyia. Igual que floriran les flors a la primavera, florirà la nostra energia i la nostra il·lusió. Estarem encantats de canviar velles rutines per noves i finalment estarem millor.