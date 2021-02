El Poble sempre és més gran que el país

Cap de grup de Junts per Móra d'Ebre a l'Ajuntament, Cap de grup de Fem Poble Amunt, Cap de grup de Tots i Totes per Móra d'Ebre i regidor no adscrit

Actualitzada 10/02/2021 a les 17:53

Que les campanyes electorals són moments estranys en la vida d'un país és una màxima que podríem compartir tots els que, en un moment o en un altre, ens hem posat a servir als nostres conciutadans i conciutadanes. Però si a aquesta situació li afegim una pandèmia i una declaració de nul·litat d'un decret de la Generalitat per part del TSJC, l'estranyesa de la situació pren proporcions estratosfèriques. I aquest context, per més que vulguem negar-ho, és amb el que ens toca bregar actualment.

Però tot i aquests «despropòsits» en l'àmbit nacional, la situació es pot convertir en esperpèntica quan ens la mirem a escala local. Aquesta darrera setmana a Móra d'Ebre hem arribat a aquest nivell en dues ocasions, si no és que l'hem superat. La primera, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya i la segona, pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. I és que la política en aquest país semblaria que pot amb tot, menys amb el ridícul.

En el primer cas, els veïns i veïnes de Móra d'Ebre, ens hem trobat amb una notícia a Ràdio Móra d'Ebre en què Esquerra Republicana es posicionava a favor de construir un nou heliport a Móra d'Ebre. És una gran proposta, el que és trist és que aquesta proposta no té sentit perquè tots els condicionants tècnics que recull la notícia ja estan superats. Així, a la moció aprovada pel plenari de l'Ajuntament el febrer del 2019 es posava de manifest que els terrenys per l'heliport estaven disponibles, el finançament estava disponible per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, es disposa del vistiplau al projecte per part del Departament d'Interior i es té un informe del SEM del 22 de febrer de 2019 en què es recollia que «no aconsella el trasllat de la base de Móra d'Ebre a l'hospital de Tortosa». En resum, i en poques paraules, el Departament de Salut està obstaculitzant la millora de l'actual heliport de Móra d'Ebre i, aquesta aturada, perjudica principalment als habitants de les tres comarques i als de Móra d'Ebre.

En el segon cas i per part del Partit dels Socialistes de Catalunya la situació és encara més kafkiana. La candidata de les Terres de l'Ebre, acompanyada de la cap de grup dels socialistes a Móra d'Ebre, es va despatxar des del Passeig del Pont dient que proposaven la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció i una oficina del registre de la propietat a Móra d'Ebre. El principal problema d'aquesta proposta és que és calcada a la que apareixia al programa electoral de l'actual equip de govern a les eleccions municipals del 2015 però obviant un afegit: que es proposava que fos a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.

La vida dels nostres pobles sovint es veuen més afectats per les decisions a escala municipal que per les que es prenen a escala nacional. I és en aquest sentit que els representants polítics que hem optat pel servei municipal hem de ser molt seriosos i respectar als nostres veïns i veïnes. I hem de tenir memòria. No només cal fer propostes en campanya electoral, cal fer-les durant tot l'any i és obligatori enfrontar-se al partit que t'aixopluga per defensar el que és just pel territori, com en el cas de l'heliport; o cal arromangar-se i moure tots els fils possibles amb els companys de partit per aconseguir una millora en la vida del teu poble, com és el cas del jutjat.

I és que pels nostres veïns i veïnes, el poble sempre és més gran que el país.