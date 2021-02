Periodista

Actualitzada 09/02/2021 a les 20:07

La Mixeta i jo hem decidit estar una temporada llarga, llarga sense parlar de polítics ni de política. Hi ha moltes altres coses de les que parlar. La vida pot ser meravellosa si l'amor resulta ser l'eix central de la nostra existència i seria interessant que aprenguéssim a gaudir més de tot allò que el món ens ofereix. Si teniu un gat veure que és veritat. Com éssers intel·ligents que són s'ho passen molt bé amb molt poqueta cosa: un platet de menjar, un bol amb aigua i un cordill amb el qual poder jugar. L'altra dia estàvem llegint una biografia de Napoleó i hi vam trobar aquesta frase: «Mostra'm una família de lectors i et mostraré les persones que mouen el món». Tancàrem el llibre i Mixeta em va mirar amb els seus ullassos com dient: «La lectura és una pràctica realment beneficiosa per a tothom». Realment Napoleó tenia raó. Quan me'n vaig anar a dormir vaig pensar que, si llegíssim més, evitaríem moltes errades, sovint repetides fins l'extenuació. Repassant mentalment les nostres lectures, vaig arribar a la conclusió de que hi ha una colla de llibres que tothom hauria de llegir. Si, amb el cor obert i la ment tenint present el temps en què foren escrits, llegíssim posem per cas la Bíblia o l'Alcorà, no cauríem en el fanatisme que genera la ignorància fent-los-hi dir coses que no han dit. Ara, en aquesta vella pell de brau, haurien de ser de lectura obligatòria per a tothom els Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós, i els Nuevos Episodios Nacionales, de Susana March i Ricardo Fernández de la Reguera. Ens adonaríem que en la part més gran de l'esmentada pell de brau (no barregem els portuguesos en les nostres històries) portem tres-cents anys repetint els mateixos errors, sovint per part de persones que porten els mateixos cognoms... Aleshores, un es pregunta: és que la cosa no té remei o és que no n'aprenem de les lliçons de la Història? Realment, els humans som l'únic animal capaç d'ensopegar amb la mateixa pedra tantes vegades con faci falta. Un gat no ho fa. Si té una mala experiència, no es posarà en situació de repetir-la. I si ho voleu comprovar, adopteu-ne un escrivint a adopcionvg@gmail.com No us en penedireu