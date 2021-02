Periodista

Actualitzada 08/02/2021 a les 20:09

Aquest dissabte, si el mal temps o la pandèmia no ho impedeixen, el local de la Palma acollirà una nova edició de Cantaval, una sàtira cantada carnalavera que enguany compleix deu anys. Necessitem molt de sentit de l'humor per a entomar el trasbals que el maleïda covid-19 ha provocat a la nostra vida. Al Carnaval, també. Sense rua per raons òbvies, ens queda el Cantaval confinat a l'espai del carrer Ample, una exposició de material sobre els quaranta anys d'història de la festa popular més llibertina i poca cosa més.

Ens haurem de vacunar, encreuar els dits i esperar que el 2022 ens permeti treure la pols a les disfresses per a lluir-les pels carrers i places de Reus. De moment només podrem gaudir del Cantaval restringit i amb entrades limitades que dissabte podrem veure a la Palma d'11.00 a 14.30. Una condensació de crítica i sarcasme benintencionat que enguany centra la burla en el món del comerç i, particularment, en el sainet del Mercat del Carrilet. Són moments complicats pel comerç local de proximitat, molt castigat per les limitacions horàries i de mobilitat dictades per les autoritats sanitàries. Per això la cançó d'aquesta edició l'han titulada Carri, Carri, Carrilet, manllevant la lletra i la tonada infantils de Pesolets de les Tres Bessones. A la seva particular versió –el que anomenen hit, suposo perquè quedi clara la influència de la cultura i la llengua anglesa– també hi surt l'antiga Sedera del passeig Misericòrdia ara reconvertida en un gran centre comercial. El Mercat del Carrilet ha passat en poques setmanes d'haver-se de tancar aquest estiu a aconseguir una moratòria fins al juny del 2024 per decissió del govern municipal, el mateix que havia decidit la seva liquidació per inviabilitat econòmica. Tot plegat un material fantàstic que ha inspirat a la gent de Cantaval per treure la punta a la decissió dels nostres polítics locals.

Hi ha vegades que l'humor és l'únic instrument útil per intentar explicar l'evolució de les coses. I que quedi clar que la proximitat de les eleccions del 14-F i el fet que les pròximes municipals siguin el maig del 2023 no hi ha tingut res a veure en aquest ajornament.

No penseu pas que això sigui xutar la pilota endavant i treure's un maldecap del damunt. Carri, Carri, Carrilet ens cantarà dissabte a la Palma. Espero que els promotors de Cantaval hagin previst compartir la cançoneta per les xarxes per compensar la limitació d'aforament del local. Aquesta dilació del tancament del Mercat del Carrilet i la notable expansió per la ciutat d'algunes grans cadenes comercials, especialment d'alimentació, donarien per fer tot un àlbum de cançons que podria portar el títol de Quo vadis, Reus, manlllevant el nom del llibre de memòries publicat el 1982 per Paco Llevat, penúltim alcalde del règim franquista que va ocupar l'alcaldia del 1973 al 1977.

Tot plegat molt inspirador i a l'hora preocupant.