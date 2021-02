Periodista

Actualitzada 07/02/2021 a les 18:43

Ara que tothom pateix per si hi haurà un merder del quinze el dia catorze, i diuen que l'abstenció creixerà més que Tachenko, he pensat en mesures per incrementar la participació. A veure, senyors, imaginació! Quan ens obren la cleda, on anem com ovelles desesperades? No anem a l'ermita del Remei, anem al bar. I si posessin un AVE de casa a la cervesa, a 300 metres, pagaríem bitllet per arribar-hi abans. Així que, senyors, una mica d'imaginació! Posem les urnes als bars, votarà tot déu i es donarà una mica de vida als difunts propietaris de la restauració. Les noves seus comportarien noves mesures de seguretat, és clar, hem de ser responsables. Cada membre de la mesa es vacunaria abans de començar. No, res d'AstraZeneca, ni Pfizer, un bon Chartreuse en dejú. En el cas del president, es serviria groc i en el dels vocals, seria verd. Això sí que ho mata tot! Els restaurants també hi participarien, i depenent del preu, al voltant de la taula hi hauria un senyor tocant el violí i un representant del partit recitant el programa, redactat en vers per l'Enrique Villagrasa. Els menús també serien personalitzats per a aquest dia. Tindríem plats com el trinxat de la cerda, sarsuela de lluç, ous grossos gratinats o peus fatxes amb pebrots. Pagant un suplement, es podria gaudir del plat especial: l'exquisida Tupinada.



Després del cafè i, per acabar, es donaria una copeta de Pedro Sánchez, un vi dolç molt bo. Com? Que és Pedro Ximènes? (Entre nosaltres, amb el confinament no n'hi ha de l'original i s'ha de comprar als «xinos»). Al final del dia, per fer-ho més divertit, cada local designaria per fer el recompte, el client més borratxo.