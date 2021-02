La importància de valorar un serveis públics: Correus

Secretari General de la FeSP-UGT Comarques de Tarragona

Actualitzada 04/02/2021 a les 21:48

Ara es parla com mai del vot per correu, de la seva importància en unes eleccions en un context de pandèmia com l'actual. Vam tenir un exemple clar a les eleccions als Estats Units, on va tenir una importància capital. De tot plegat van sortir reforçats la democràcia, en el vessant de garantir el vot de la ciutadania, i el paper que tenen uns serveis postals públics que garanteixin la confidencialitat i la cohesió social, territorial i econòmica. A casa nostra ens trobem en una situació en què el mateix president de Correus està posant en perill aquest paper amb les retallades contínues al servei públic.

Durant la pandèmia el col·lectiu de Correus està sent el segon en nombre d'afectats per covid, només darrere del sanitari, ja que ha anteposat en tot moment el negoci a la salut de la plantilla. Per les eleccions hem demanat mesures addicionals per garantir la seguretat i salut de la plantilla, i ha respost imposant un protocol més que insuficient. A les meses se'ls realitzarà una PCR o prova d'antígens, pel personal que ha portat o gestionat els vots emesos per correu o que els portaran als centres de votació no hi ha previst res, fent cas omís de les nostres peticions.

El vot per correu s'ha triplicat; la plantilla d'unes 1.000 persones a Tarragona s'ha incrementat en poc més de 75 contractes, la meitat dels quals a jornada parcial; les targetes de l'INE, clau amb el canvi de llocs de votació per la pandèmia, van arribar aquest dimarts, quan habitualment estan repartides abans de l'inici de la campanya electoral.

Es veu venir la tragèdia si algú no posa fil a l'agulla, però si això passés no haurà estat per la falta de professionalitat i voluntat de les treballadores i treballadors de Correus, sinó per la nefasta gestió que s'està realitzant per part de la cúpula de Correus, amb una direcció totalment personalista del seu president, que aplica una política de menyspreu absolut vers els veritables professionals de la casa.