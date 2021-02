Periodista

Actualitzada 04/02/2021 a les 08:18

Acabem de passar un temporal de vent que ha produït 700 trucades als Bombers. La setmana passada vam tenir una altra alerta Ventcat. Uns dies abans, avís de Protecció Civil per temperatures baixes, després d'un temporal al mar. El dia de Cap d'Any teníem una alerta Neucat després de passar per una alerta Ventcat. Va haver-hi avisos el 7 de desembre, el 28 de desembre... He començat a pensar que, aviat, en comptes que vinguin turistes de Noruega, anirem nosaltres allà per gaudir del bon temps. O, també, que realment vivim a l'Aconcagua i davant del Balcó del Mediterrani han posat un escenari, com el de «El show de Truman» amb sol, mar tranquil i barquets pintats.Quantes dècades portem quedant-nos sense llum, amb morts i grans destrosses per la pluja, estructures que se les emporta el vent, trens que no funcionen o aquella inundació a Vilafortuny de quan jo era jo petit?... i allà segueix. Em pregunto, des de la ignorància, com pot ser que, a països on això és diari, poden viure i tot funciona? Calla! No serà que no s'han fet les inversions que calia per fer que el món rodi? No és cap misteri del Senyor que a Reus o a Valls, quan bufa el vent, ho fa de valent. Llavors, com pot ser que quan es construeix un poliesportiu o es tira una línia d'alta tensió no es calculi que hi ha un clima malparit que a les postals surt molt bonic, però que, potser, la platja de la postal ja ha desaparegut per un temporal. Fem alguna cosa? Jo, si visc als Monegros tindré un bon tendal, i si visc a Irlanda, deu paraigües. Alguns diran que estic criticant la Filomena, però no, més aviat els que s'afaiten la cara dura amb la Filomatic que «da un gustirrinínnnn».