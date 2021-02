Evitar discriminacions: una llei per a un país millor

Regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals de l'Ajuntament de Reus

Candidata de Reus i número 9 a la llista d'ERC per a la demarcació de Tarragona

Actualitzada 03/02/2021 a les 20:01

Si et discriminen per la teva aparença física. Si et tracten de manera ofensiva per la teva orientació sexual. Si quan vas veure el pis que et volien llogar, ja no el trobes disponible perquè han descobert que tens un nom d'origen estranger. Si ets una dona i mai et tenen en compte per a promocions laborals tot i tenir-ne les capacitats. Si no et deixen entrar en un local amb qualsevol excusa banal però saps que en realitat és pel grup ètnic al qual pertanys. Si s'adrecen a tu en to innecessàriament infantil i paternalista perquè et veuen amb una certa edat, com si això signifiqués automàticament que tens dificultat per entendre el que et diuen.

Si has viscut qualsevol d'aquestes situacions, ets víctima d'una discriminació o d'una desigualtat de tracte. Gràcies a la nova Llei d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació, impulsada per Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, des d'ara aquestes situacions es podran denunciar i sancionar i les institucions hauran de fer campanyes per evitar que es produeixin.

La llei va ser aprovada fa pocs dies i cal que en la legislatura que començarà després de les eleccions del proper 14-F es desplegui. Si ERC té la responsabilitat de govern, es crearan les oficines que la llei preveu per poder fer aquestes denúncies: una oficina central i altres als municipis que les vulguin desenvolupar, per tal que les persones puguin denunciar des de la proximitat.

És una llei pionera a l'Estat i una de les primeres a Europa, que ens ha d'ajudar ser un país millor, on la diversitat es contempli com a riquesa i ningú vegi vulnerats els seus drets. Tal com va dir la diputada Najat Driouech en el debat al Parlament, «ens mereixem una societat que vagi cap a la cultura de la no-discriminació».

Perquè volem una República que garanteix els drets de totes les persones, sigui quin sigui el seu origen, llengua, edat, capacitats, condició social, gènere o identitat. Esquerra Republicana de Catalunya segueix compromesa per construir un país divers on tothom pugui viure amb plenitud de drets.