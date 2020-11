Generar menys residus, un repte de tots

Regidor de Recursos Humans i Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus

Actualitzada 26/11/2020 a les 20:24

Cada dia és una oportunitat de millora en el camí cap a una societat que generi el menor volum de residus possible, i aquesta Setmana Europea de Prevenció de Residus, que celebrem del 21 al 29 de novembre, ens ho recorda un any més. Des de l’Ajuntament de Reus, ens adherim a aquesta iniciativa amb l’objectiu de donar a conèixer estratègies de reducció de residus que podem portar a terme mitjançant petites decisions i canvis en el nostre dia a dia.

Sabeu quants residus produïm a l’any els reusencs i les reusenques? El passat any 2019 la nostra ciutat va registrar 47.872,16 tones de residus que representen un total de 459 kg a l’any per cada habitant. D’aquests, un 32,40 % van ser recollits selectivament.

Val a dir que la xifra de producció de residus de Reus està per sota de la mitjana de Catalunya i lluny de les xifres del 2007 en què Reus va arribar a la màxima producció de residus amb 563 kg/ hab./ any, més de 100 kg per habitant. Però m’agradaria reflexionar un moment sobre aquestes xifres, ja que si baixem al dia a dia, la mitjana per habitant entre l’any 2019 i l’any 2007, són simplement uns grams per persona i dia, exactament 280 g.

Evitant el malbaratament alimentari, gestionant correctament les compres, escollint la qualitat per sobre de la quantitat, utilitzant productes reutilitzables, reparant allò que puguem, allargant la vida als productes, fent regals immaterials i evitant els envasos i embalatges hauríem de ser capaços de reduir aquestes quantitats fàcilment. Cal que desvinculem, d’una vegada per totes, la producció de residus del benestar econòmic, en benefici del nostre entorn, del medi ambient i del planeta.

Amb motiu de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, des de la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient, hem posat en marxa, amb el patrocini de Decathlon Reus, el concurs telemàtic de preguntes ‘Tu fas el canvi!’, que estarà actiu fins al migdia del diumenge 29 de novembre. Mitjançant un qüestionari de deu preguntes tractem qüestions com l’economia circular, el dany que causen les tovalloletes o els productes d’higiene femenina al medi ambient i promocionem les compres sense residus amb la reducció d’embolcalls i envasos. Encoratgem a la ciutadania de Reus a participar i conèixer estratègies i accions sostenibles per a la reducció dels seus residus i contribuir així a un canvi en el comportament quotidià pel que fa al consum, producció, estalvi i reciclatge.

A més a més, amb patrocini de Decathlon, els millors participants empadronats a Reus podran optar a guanyar una bicicleta plegable o un lot de productes de cosmètica i neteja naturals.

Com s’acostuma a dir, no hi ha millor residu que aquell que no es produeix. Tot és qüestió d’involucrar-se, de posar voluntat en cada acció i de fer-ho amb consciència. T’animo que aquesta setmana paris compte i facis inventari del volum de residus que generes a casa i a la vegada pensis en com podries reduir-ho la setmana vinent. Acceptes el repte? Recorda que tu fas el canvi!