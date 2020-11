Cambrils, Vila Marinera

Actualitzada 22/11/2020 a les 21:36

La nostra identitat i les arrels marineres han fet possible que enguany Cambrils obtingui la marca turística de Barris i Viles Marineres. L’Agència Catalana de Turisme ens ha distingit amb aquest segell que ens ajudarà a reforçar la nostra marca turística arreu de Catalunya, de l’Estat i d’Europa. Sens dubte, una gran notícia enmig d’una pandèmia que ens ha posat a tots a prova i que ens ha recordat la importància de valorar, encara més, tot allò que tenim a casa nostra, com les platges, el port, el teixit comercial i empresarial, el patrimoni cultural i festiu, la nostra gastronomia i les tradicions que ens marquen com a poble.

Des de Junts per Cambrils teníem clar que era imprescindible aconseguir aquesta marca que es suma a les que ja tenim: Destinació de Turisme Familiar, i Destinació de Turisme Esportiu. El nostre programa electoral de 2019 precisament estava creat i basat a partir d’aquest segell de qualitat, en la pròpia personalitat del nostre poble. Per aquest motiu un dels nostres objectius va ser treballar per obtenir aquesta distinció, que el que veritablement mostra és com es Cambrils, el nostre patrimoni, i com són les cambrilenques i cambrilencs, i així diferenciar-nos d’altres destinacions turístiques fent visible l’essència d’un poble amb arrels marineres, la nostra empremta. Per saber on anem, cal saber d’on venim.

Han estat uns mesos de treball intens, de recopilació de tota la documentació necessària per poder obtenir aquest distintiu que ens servirà per treballar per a la desestacionalització de l’activitat turística. En definitiva, una eina més pel desenvolupament i la diversificació econòmica del municipi amb aquesta aposta pel turisme cultural.

Sabíem que podíem assolir aquest segell. Els municipis que volen optar a la marca han de complir una sèrie de requisits, per exemple, el de la tipologia de «barri o vila marinera». Tenim port i activitat pesquera, per tant, aquest primer punt el complim. Una altra condició és la de tenir un patrimoni cultural important, com a mínim, dos Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN). Cambrils en aquest sentit mostra el seu potencial: la Torre del Port, el Parc Samà, la Torre de l’Ermita, la Castlania, la muralla medieval amb el portal del carrer Major i el Castell de Vilafortuny, entre d’altres, a més de comptar amb l’encant d’un Barri Antic potent, que demostra que són la viva imatge d’un poble amb una història. Altres criteris que s’han de validar són els de la vocació turística, un dels nostres potencials. La nostra gastronomia que ens ha convertit en la capital gastronòmica de la Costa Daurada; la feina que fa el Patronat de Turisme per promocionar tota l’oferta del municipi a les fires i l’aposta per tenir una presència destacada a les xarxes socials, o les visites guiades per descobrir el patrimoni cultural cambrilenc són alguns dels punts forts.

També es valoren les tendències de futur, com la creació de punts WiFi públics de lliure accés que es va impulsar fa uns anys des del govern municipal, i ara es vol potenciar. Un altre punt important és l’accessibilitat per a persones amb discapacitats, amb informació turística, activitats i visites adaptades. Val a dir que des del Patronat de Turisme s’han impulsat diferents mesures per garantir l’accés, tant a la informació com als equipaments turístics, a tots els turistes que visiten el municipi. Per últim, es destaquen les polítiques de protecció del medi ambient, com les dels paisatges marins, de les construccions arquitectòniques pròpies de l’àmbit mariner, o dels serveis de les platges. Gràcies a tots aquests requisits, Cambrils rep aquesta distinció de Barris i Viles Marineres que mostra al món quina és la nostra postal, i reflexa aquesta empremta única tan especial que tenim com a poble. I agrair molt a les famílies pescadores, la Confraria de Pescadors, el Club Nàutic Cambrils i l’Estació Nàutica Costa Daurada, i entitats com l’Arjau Vela Llatina o els Vogadors Vent d’Estrop que ajuden a posar en valor la nostra identitat com a poble mariner.