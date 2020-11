'Promeses i promeses'

Regidor de Ciutadans a Tarragona i diputat al Parlament de Catalunya

Al Baix Penedès li han promès un pla de reindustrialització i una Taula de Representació com a solució als seus greus problemes d’atur, baixa renda per càpita i mancances serioses de serveis assistencials. Al Delta de l’Ebre tenen promesos 6 milions d’euros per mesures urgents per recompondre els danys del Glòria, que se’n va emportar un bon bocí. Els autònoms, tret dels 10.000 primers, tenen la seva promesa del Govern de la Generalitat de rebre ajuts per aguantar la baixada d’ingressos pels tancaments, les restriccions i les alteracions dels mercats i dels hàbits de la societat. El govern de Pedro Sánchez va prometre no deixar a ningú enrere, però als hostalers i a l’oci nocturn els deixa caure. I els bars, restaurants i comerciants de Tarragona ciutat també tenen les seves promeses del govern municipal d’ERC i Comuns.

Doncs el Baix Penedès ha d’aguantar aquest 2020 amb les inversions més baixes de Catalunya, el Delta encara espera que anunciïn on es gastaran els diners reservats per aquest 2020 i la resta d’autònoms, fins a més de 400.000, s’han quedat amb un pam de nassos i la web col·lapsada.

I ara els explicaré el cas de Tarragona. La foto actual podria ser semblant a la de moltes altres ciutats del voltant, però no entraré a valorar si millor o pitjor. Com a tot arreu tenim l’hostaleria tancada per segona vegada, els carrers buits i els comerços en una situació de recessió insostenible. Aquesta situació asfixiant agreuja la inèrcia de desertització comercial dels carrers del centre i està afectant també als barris més dinàmics. Cada vegada hi ha més locals tancats i l’ambient és desolador. Però l’Ajuntament de Tarragona, encapçalat pel seu batlle Ricomà, prometen i posen a disposició del comerç i establiments d’hostaleria tres línies d’ajuts en diferents moments i objectius. Tot pujava a 830.000 euros destinats a un sector amb evidents símptomes de necessitat, d’això i de molt més.

Però, i ara on és el problema? No, no m’he begut l’enteniment. Hi ha una petita trampa, quan veus les xifres dels ajuts que realment s’han atorgat: 92.000 euros. El destí de la resta de diners encara no el sabem, però espero que es tornin a posar en circulació, aquesta vegada amb més èxit i que arribin als destinataris. Com que sóc de tarannà confiat, vull creure que ha estat una errada en la comunicació i difusió dels ajuts o en una mala concepció. Alguna cosa ha passat, però o ho corregeixen ràpidament o al final acabaré malpensant, que és molt fàcil prometre i també molt fàcil decebre.

Senyors que tenen capacitat decisòria i responsabilitat de govern, no juguin amb el pa de la gent i no prometin allò que no poden complir.