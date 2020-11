Per què mana Madrid?

Exalcalde de Calafell

Em pregunto, per què manen ells i no nosaltres? Ni tan sols que fos per una vegada.

Des de la Constitució del 78 només hem tingut un vicepresident del govern central, per què?

Serà que, per manar, s’ha de voler manar, és condició necessària. És més, nosaltres, els catalans, hem volgut manar alguna vegada des de la transició?

Ara ja no és així, però durant molts anys hem estat primers en empresa i economia, és a dir en emprenedoria. Ells no tenien indústria i nosaltres sí, però tenien les institucions, el BOE, molts anys d’ofici en l’administració pública i, sobretot, el barri de Salamanca, les Ambaixades, els Ministeris i la llotja del Santiago Bernabeu.

Els catalans durant quaranta anys hem mirat cap a on s’havia de mirar? O als poders fàctics de casa nostra ja els hi anava bé que fos així?

El 2006 tot va començar a girar reformant l’Estatut de 1979, va ser votat i aprovat pel Parlament de Catalunya, pel Congrés dels Diputats, el Senat i referendat pel poble de Catalunya. Va ser impugnat pel PPC davant del Tribunal Constitucional i aquest dictaminà en contra d’una sèrie d’articles, materialitzant-se la frase d’Alfonso Guerra «le pasaremos el cepillo». Senzillament se’l van carregar, no respectant l’altra frase del president Zapatero quan des de Catalunya digué que «aprobaremos lo que el Parlamento de Catalunya apruebe», la resta fins avui ja ho coneixeu prou bé.

Després de les consultes d’Arenys de Munt i altres, 9 de novembre i, el més important, des de la transició, el referèndum de l’1 d’octubre, vingueren les conseqüències: aplicació de l’art. 155 de la Constitució del 78, presó i exili.

Ara (que ja ha costat prou) hi haurà eleccions el 14 de febrer, pot ser que surti un Parlament amb majoria independentista i què farà? Les candidatures haurien de dir-ho abans de les eleccions?, jo crec que sí. És a dir, s’ha de saber on anem.

El Parlament independentista farà una DUI o seguirà sota el comandament dels de sempre, Madrid? Si fos així, podríem canviar el poder i que no manessin els de sempre.

I els altres? PSC, PPC, Cs, Comuns, és a dir els constitucionalistes a Catalunya què faran? Alguna cosa s’hauria de fer, seguir igual, promeses i més promeses? Estat Federal? Com Alemanya, Suïssa, etc.?

Es diu que el postcovid-19 ens farà canviar moltes coses. Serà veritat?

Jo, de moment estic immunitzat, tot just fins passades les eleccions i després? «Más de lo mismo»?