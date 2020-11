Una vacuna anti Trump

Periodista

Actualitzada 16/11/2020 a les 10:27

Sovint, quan hi ha algun conat d’atac al primer món, poso la CNN, la BBC, l’RT i ja no hi ha més canals informatius perquè es van acabar les sigles. Queda lliure Elparte.com . Lamentablement el que passa al tercer món o al Mediterrani se la porta fluixa a Europa, Àsia, Àfrica i Narnia. Després de veure com el divendres un barri de Montreal s’omplia de policies i helicòpters vaig començar a fer zàping dels Estats Units a Rússia, per saber de què anava la moguda. Però no hi havia manera. Encara que caigui un meteorit de la mida del cap de l’Iceta sobre França i hi hagi milers de víctimes, les cadenes continuarien parlant de les putes eleccions nord-americanes i els milers de tertulians continuarien cobrant per dir que no saben si Trump marxarà o si caldrà trucar els de Desokupa. Que qui són? Entra, entra a la seva web, i només de veure el paio tatuat que surt a la portada li donaries la clau de la Casa Blanca, i de regal el teu fill petit de cinc anys perquè el sacrifiqués en una cerimònia satànica. (També és veritat que el nen no para de donar pel sac amb el Baby Shark)Doncs la qüestió és que estic fins al monyo del president dels Estats Units i he pensat que Pfizernoramixhauria d’aparcar unes setmanetes el llançament de la poció màgica de la Covid i fer una vacuna anti eleccions americanes. De manera que quan parlés aquest home per la CNN, sentissis l’Antònio Machín cantant, o que quan els tertulians diguessin que els recomptes a Alabama encara trigaran, tu sentissis els polítics independentistes prometent allò de què no aprovaríem els pressupostos a canvi de res. Què? Vaalee, ja ho poso. La dona, que vol que facin també una vacuna contra el procés.