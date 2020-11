El Govern de Pedro Sánchez compleix amb Tarragona

Diputada del PSC per Tarragona Vicepresidenta primera de la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme

Actualitzada 16/11/2020 a les 19:44

Les comarques tarragonines políticament estem d’enhorabona. Després d’anys de ser ignorats pels Governs de la dreta a Madrid i pels independentistes a Barcelona la demarcació de Tarragona tornarà a comptar amb més de 400 milions d’euros en inversions territorials l’any vinent. Per tenir un element de referència cal recordar que l’actual Govern d’ERC i Junts per Catalunya a la Generalitat ha destinat al Camp de Tarragona, en els pressupostos d’engany, exactament... 48 milions d’euros. Queda clar, doncs, qui es compromet amb les comarques de Tarragona de debò. A aquesta notícia dels pressupostos se li suma ara una altra també enormement positiva, anunciada recentment per la ministra de transició ecològica del Govern de progrés: la implementació de les xarxes elèctriques tancades per a la indústria química, una acció que tindrà una traducció enormement positiva per als polígons industrials que tenim al nostre territori. I per la generació d’activitat econòmica. I per l’estalvi energètic. I per als llocs de treball.

Calculant pel cap baix implicarà un conjunt d’inversions estimades en uns 1.000 milions d’euros per al clúster químic tarragoní i la creació de més de 1.500 nous llocs de treball a casa nostra. Es tracta també d’una demanada llargament reivindicada per la indústria química de les nostres comarques que la consideren com a fonamental, ja que garanteix la competitivitat de la nostra producció en el mercat europeu.

L’objectiu és poder compartir un subministrament comú d’energia com a punt de partida per abaratir costos i atraure noves inversions. Una fórmula que s’ha demostrat exitosa en alguns dels grans polígons europeus que competeixen amb els que tenim al Camp de Tarragona. Donem, doncs, un nou pas endavant per garantir l’activitat econòmica i productiva (i les inversions i els llocs de treball que genera) d’aquest territori. Demostrem també que és perfectament possible combinar creixement econòmic amb sostenibilitat i respecte al medi ambient.

N’hi ha alguns, bàsicament la dreta i l’extrema dreta, que estan disposats a donar una mena de barra lliure a l’activitat industrial al marge de qualsevol control ecològic o mediambiental per part de les administracions públiques. D’altres, l’extrema esquerra i els grups antisistema (de vegades, sembla, amb la contemporització d’algun partit independentista que està al Govern de la Generalitat) defensen reduir o directament tancar els polígons químics que tenim a Tarragona (el que deixaria a milers de treballadors i treballadores a l’atur). Les i els socialistes considerem ambdós plantejaments com un error. Volem tenir una economia potent (el que implica tenir un sector químic potent) perquè genera llocs de treball estables i ben remunerats, però també volem continuar seguint reduint les emissions de CO2 i aconseguint que els processos químics que es produeixen a Tarragona siguin sostenibles, aprofundint en la digitalització i l’eficiència, i apostant alhora per les energies renovables.

Per tant, davant d’aquells que defensen la barra lliure i els que aposten per l’autodestrucció d’un dels pilars de la nostra economia, des del PSC defensem unes polítiques energètiques que generin unes plantes productives més eficients, integrades per les energies renovables, i amb la corresponent reducció de l’impacte ambiental.

Podem aconseguir-ho, podem preservar el nostre medi ambient combinant-ho amb el manteniment de les empreses químiques més importants del món als nostres polígons. Aquesta és la política desenvolupada pel ministeri de transició ecològica del Govern de progrés del president Pedro Sánchez. El mateix president Sánchez ha fixat l’objectiu d’augmentar les inversions en energies netes com l’electricitat eòlica o l’energia solar, reduint així les emissions de carboni. Els nostres fills i filles mereixen aquests objectius. Mereixen unes comarques tarragonines més netes i més sanes, però també econòmicament més prosperes i amb una oferta de llocs de treball que no els obliguin a haver de marxar fora vila a guanyar-se la vida si no ho desitgen. I aquest és l’empeny d’un Govern progressista que està demostrant amb inversions i fets concrets que compleix amb Tarragona.