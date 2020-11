Ajudes i preses de pèl

Periodista

Actualitzada 10/11/2020 a les 15:47

Avui toca examen.Descripció de l’exercici: Ets un autònom molt maco i molt bona persona. Ara, cada cop que reps la trucada d’algun client, aneu a la platja a passejar perquè l’única cosa que pots facturar és una maleta a l’avió, i ni això. Seus al parc plorant i, de lluny, veus un polític, molt maco i molt bona persona, pujat a una caixa de cerveses a l’estil de l’Speakers Corner del Hyde Park de Londres cridant: «Ajudareeem tots els autònoms que pateixin una situació de necessitaaat!». T’aixeques i preguntes al predicador com ho has de fer. Et diu que has de tornar al parc demà a les nou del matí. L’endemà, arribes i veus que hi ha mig milió de persones davant una tauleta amb un funcionari que recull les sol·licituds. Una hora després, aquell home cau a terra desmaiat. Ve un mosso a recollir-lo, tanca la paradeta i anuncia que no es poden tramitar més peticions. «Torneu demà».L’endemà a les nou, arribes, i torna a haver-hi quatre-centes mil persones, però trobes un que va fer la mili amb tu i et deixa passar. El funcionari comença a fer-te preguntes que hauries de contestar amb un advocat al costat: «Compleix vostè el punt 5.2 de la llei 257/15487?». Tu vas responent amb un tímid «Si? O «No?», com quan et vas casar. En acabar el qüestionari et sents alleujat, per fi tindràs l’ajuda. Però llavors et diu: «Com sé jo que vostè no és un robot?» i has de fer un puzle per demostrar la teva humanitat. De sobte, aquell home cau a terra desmaiat i el policia et diu que ja han donat tots els diners i que s’ha acabat. Completa les respostes: a) Són uns fills de p.... b) Ajuda a la teva p.... mare c) Incompetents de m.... d) Totes són correctes.