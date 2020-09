Si tú no vas, ellos lo volverán a hacer

Diputada del PSC per Tarragona

Actualitzada 09/09/2020 a les 20:18

2.079.340 votos. Este es el resultado que el independentismo obtuvo en las elecciones al Parlament de 2017. La única vez, por cierto, que han logrado alcanzar la cifra mítica de los dos millones de votos. ¿Obtendrán ahora, una vez el señor Torra convoque las elecciones que se comprometió a convocar ya hace casi un año, más o menos votos? Tendrán menos votos.

No porque lo diga yo sino porque en las elecciones municipales, europeas y las dos generales que hemos tenido en el último año y medio el voto independentista ha descendido. Y no poco, precisamente. Entre 300.000 y 400.000 votos menos. Por ejemplo, en las elecciones generales de noviembre (las únicas post-procés y post-sentencia) los partidos independentistas obtuvieron 1.642.063 votos, es decir 437.277 votos menos que el 2017. Repito, menos.

Claro, cualquiera que escuche con frecuencia los medios de comunicación independentistas se sorprenderá de lo que acabo de decir pero es un dato objetivo y las matemáticas nunca han casado con la literatura de ficción.

Sin embargo volvemos a encontrarnos con que los dirigentes nacionalistas amenazan con repetir la vía unilateral y llevar nuevamente a Catalunya al desastre después de las elecciones al Parlament si superan el 50% de los votos. Ahí está el peligro. Ahí está la trampa.

Y digo trampa porque, fijaos que en ningún caso están diciendo de volver a las andadas si logran tres millones votos, o sea si eventualmente superan el 50% de los votos del censo electoral (que sería lo lógico por parte de aquellos que se llenan la boca hablando de democracia). No. Se habla de superar el 50% de los votos. Por tanto, con menos votos pueden volver a inventarse que tienen «una majoria aclaparadora del 80%» y un «mandat democràtic» del pueblo de Catalunya y a partir de ahí puede volver a pasar cualquier cosa. Más confrontación como mínimo.

Es decir, solo pueden ganar si los y las catalanes que no estamos por la secesión no vamos a votar. Todas las encuestas publicadas hasta ahora coinciden en dos elementos clave: primero, el PSC es el partido que más sube tanto en votos como en escaños. Segundo, mientras el electorado independentista esta hipermovilizado (como siempre) los y las catalanas que no somos nacionalistas mostramos más renuencia a acudir a los colegios electorales. Esto se traduce en un descenso de la participación que puede provocar el escenario peligroso al que me refería antes: menos votos independentistas pero mayoría superior al 50% de los sufragios. Si se diera el caso que nadie tenga la menor duda que personas como el señor Puigdemont o el señor Torra ignoraría el descenso en voto real y afirmaría que «ja que hem superat el 50% dels vots» entonces lo que sea…

…Y será demasiado tarde para lamentarlo. No ir a votar en este contexto es un error imperdonable. Dispersar en voto en opciones minoritarias también. Que el PSC y el socialismo democrático es el gran rival a batir por parte del nacionalismo identitario es algo que los líderes independentistas repiten todos los días. Todos.

Estas elecciones serán tan importantes, o más, que las del 2017. Unos años más de gobierno Puigdemont-ERC en la Generalitat, con el apoyo de la CUP y los CDR, pueden consolidar el ciclo de la decadencia colectiva de Catalunya, antaño una sociedad orgullosa de su diversidad y respetuosa de su razón de ser plural.

Debemos reaccionar votando socialista, votando Miquel Iceta, en las elecciones. Votar PSC no es solo votar progreso social (que también). Es recuperar un gobierno que merezca este nombre en la Generalitat que trabaje pensando en los más de 7’5 millones de catalanes y catalanes, y no solo para menos de dos millones. Es asegurar una Catalunya inclusiva, dónde cabemos todos, donde nadie -ninguna minoría- pueda apropiarse de las instituciones de autogobierno, despreciar a los catalanes no nacionalistas y llegar a defender –incluso- que las calles son suyas. Evitemos un nuevo desastre. Movilizaos, votad y hacednos confianza. No os defraudaremos.

Si tú no vas a votar, ellos lo volverán a hacer y tendremos más cortes de carreteras, más perdidas en la economía, unos servicios sociales más débiles, un gobierno incapaz y a un presidente de la Generalitat preocupado tan solo por poner una pancarta en el balcón de una institución que tiene el deber de representarnos a todos. ¿Queremos eso realmente? Estoy convencida que la gran mayoría no. Actuemos, pues, en consecuencia.