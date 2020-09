A cal ferrer, ganivet de 'pals'

Periodista

Actualitzada 08/09/2020 a les 08:43

Sobta sentir el president del Consejo General del Poder Judicial reconeixent que funcionen amb una «seria anomalía». Ah! Cony! Tant de rotllo amb «la Llei és la Llei», obeir el Constitucional, la separació de poders, «ho fem tot bé»... i després, plam!, poses la tele i veus Carlos Lesmes llençant merda. Per a més rifada, ho fa al molt honorable i seriós Tribunal Suprem, on arribaran magistrats escollits per ell mateix mentre està en funcions, quan no hauria de designar ni el president de la seva escala. Però, amics, aquí els que han de complir la normativa han de ser els ciutadans, els presos polítics i la mare que ens va parir, si és catalana, és clar! Felipe VI, al seu costat durant el discurs, devia pensar el mateix que quan aquell paracaigudista va quedar enganxat al fanal: «Que lo quiten pronto de allí, porque està dando una imagen de pena».

Es veu que la cosa va així: fa uns anys que el PP, un partit que dirigia un tal Mariano Noniano, va decidir (amb Gallardón) crear un sistema que els permetia seguir controlant la justícia fins i tot després de perdre les eleccions. I així, mani qui mani, sigui Handsome, Coletas o Mari Santpere, el partit del registrador -pels seus sants collons- fa i desfà al CGPJ sense que ningú pugui fer res. Per què no es canvia la llei? Direu vosaltres. Pregunteu-li-ho a la Bruja Lola o a Iker Jiménez perquè... Ah, carai! Aquí no pot actuar el Constitucional. I ara, penseu si M. va mostrar malvolença cap a Catalunya. Ja ho heu pensat? Recordeu qui ha jutjat els presos polítics i qui controla la Justícia? Hauríem d’anar al Defensor del Pueblo. Ah, no, calla, que també el controla Màster-Man.