Tarragona creix gràcies al Port

Periodista

Actualitzada 07/09/2020 a les 08:26

Aquest títol sembla sortit directament d’una nota de premsa del Port de Tarragona, però no ho és, tot i que si necessiten un còmic a comunicació, m’ofereixo... Ei, sense merdes d’oposicions. No és la primera vegada que parlo del Port, però en comptes de dir quantes tones de gingebre s’han descarregat durant l’any -típiques notes del meu estimat poeta i de la simpàtica miss- ara parlaré d’enginyeria.

Abans de res, una mica de currículum: vaig treballar a Algeciras, un port fronterer amb l’Àfrica. Allà feien l’Erasmus els antidroga de la poli. Després, a mesura que m’anaven acomiadant, canviava de ciutat. Així vaig anar a parar a Las Palmas de Gran Canarias. Us he d’explicar com és el port d’una illa tan gran? Penseu que allà no arriba l’AP-7 ni hi ha un AVE Camp de Tarragona-Maspalomas. Sempre m’ha sorprès aquest món -sovint tancat al gran públic per qüestions duaneres- on els idiomes i les races es barregen més que a una escola de Salt.

Doncs una de les dues sorpreses que ens donarà el nostre Port és, primera, que ara serà més gran i, la segona, que això ho està fent un paio de Riudoms. Ep! Tranquils, que per ampliar-lo no s’han quedat amb la plaça dels Carros ni expropiaran els restaurants del Serrallo. Resulta que estan guanyant terreny al mar per fer el Moll de Balears amb caixons de formigó que llencen a l’aigua com els cadàvers de la màfia. Així que si trobeu a faltar algú... Jo no dic res. Però tinc un conflicte intern amb aquesta «Tarranova». ¿És part de Tarragona? ¿Pagaran més IBI? ¿Podríem dir obertament «Tarragona és més gran gràcies al Port?». ¡Mira, Cruset, et venc l’eslògan, però sense merdes de concursos!