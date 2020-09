Empiezan los movimientos electorales

Exsenador i diputat

Actualitzada 07/09/2020 a les 19:53

A nadie se le escapa que el panorama político en Cataluña, a parte de la evolución y gestión del COVID-19, se centra en los diferentes movimientos que han iniciado formaciones políticas con vistas puestas en las próximas elecciones autonómicas. Elecciones que rompen aquella hegemonía electoral de plebiscito de, independencia si o independencia no, representada en un bloque por sus partidarios JxCat, ERC-CatSí y la CUP, mientras en el otro lado los constitucionalistas PPC y Cs, con la siempre ambigüedad que nos tiene acostumbrado el PSC o CeC-Podem.

Las formaciones políticas independentistas que, hasta hace poco tiempo se mantenían unidas en conseguir la tan anhelada y deseada independencia de Cataluña, después del desilusionante referéndum del 1 de Octubre, han iniciado el proceso de «salvase quien pueda». Prueba de ello lo observamos en la desintegración de aquel movimiento político de CDC que fundo a su imagen y semejanza Jordi Pujol que, conjuntamente con la histórica UDC de Josep Antoni Duran, participaron en la transición política bajo el paraguas de las siglas de CiU. Desaparecido Jordi Pujol del escenario político y bajo la dirección de Artur Mas se inicia la desintegración de aquel modelo nacionalista en un principio que, mas pretende convertirse a marchas forzadas en el referente del independentismo en Cataluña, testigo que pasa Artur Mas en la persona de su confianza Carles Puigdemont y que al final lo traiciona, abandonando el PDeCat que el mismo Artur Mas fundo, para liderar la marca electoral de Junts x Catalunya, proyecto que el President Torra no hace ningún tipo de desprecio. Mientras tanto sus socios de gobierno de ERC mantienen una política de moderación y entendimiento con el Gobierno de España, que por cierto, por las encuestas no le está yendo nada mal. Ahora la pugna se encuentra en los que, quieren unas elecciones lo antes posible (ERC) y los que necesitan tiempo para poder asentarse en el escenario electoral (PDeCat y JxCat).

Al otro lado encontramos Cs que habiendo tenido en las últimas elecciones autonómicas el mejor resultado en cuanto a diputados, de nada les sirvió, Inés Arrimadas no se presento al debate parlamentario para ser elegida Presidenta de la Generalitat de Cataluña o la poca generosidad de prestar algún diputado para que el PPC tuviera grupo parlamentario propio, como muy bien los independentistas lo hicieron entre ellos, donde estaba la unidad constitucionalista que hoy reclaman. Inés Arrimadas, hoy desde la villa y corte donde se encuentra cómodamente asentada, envía su escudero Carlos Carrizosa para un pacto electoral constitucionalista con el PPC y PSC, quizás no se ha dado cuenta que el perfil de las próximas elecciones no se centraran exclusivamente en el debate independentista, que en el pasado tan buen resultado les dio. El PSC no sabemos si el de Iceta o Illa, no ha tardado mucho tiempo en darles calabazas, están más interesados en aproximarse a ERC, por aquello de volver a reditar el gobierno tripartito del pasado como fue con Maragall o Montilla, aunque esta vez el presidente sería de ERC y no con una reforma del Estatut, más bien en una reforma constitucional para buscar un modelo federal, el mismo que esta ensayando Pedro Sánchez con la gestión del COVID-19. El PPC de Alejandro Fernandez, continua en la sala de espera de la calle Génova de Madrid, para la dirección nacional del PP los gobiernos con Cs de Andalucía, Madrid o Murcia pesan mucho es el mapa político de España, aunque los acercamiento de Cs al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, desaconsejan los deseos de coalición y mucho más, con el fuerte liderazgo que Alejandro Fernández ejerce en la política catalana, con una repercusión en el resto de España.

Las próximas elecciones autónomas cuentan con algo más que la independencia de Cataluña, como antes apuntaba, por ello ERC intenta que se conviertan también en un plebiscito sobre la república española, aprovechando los momentos nada fáciles que esta atravesando la monarquita española, tratando que la historia repita aquella República Española para declarar el Estado Catalán de Lluís Companys, es decir, la independencia. Otro de los condicionantes de los próximos comicios electorales es la preocupante crisis económica, agravada por el COVID-19 y que sitúa a Cataluña como la primera comunidad autónoma más afectada, es aquí donde puede crecer en escaños el PPC de Alejandro Fernandez, ya que su formación política tiene una credibilidad en la gestión económica, en el fortalecimiento económico y por lo tanto la creación de puestos de trabajo, como siempre se ha demostrado cuando han tenido la posibilidad de gobernar.