Les retallades al transport urbà al Vendrell

Secretari de Mobilitat de la Secció local d’ERC Vendrell

Actualitzada 08/07/2020 a les 20:32

Com a secretari de mobilitat de la secció local d’Esquerra Republicana del Vendrell, vull escriure aquest article d’opinió per deixar les meves impressions sobre el dur revés que ha rebut el transport urbà del nostre municipi, amb l’aprovació de la modificació de crèdit del ple del passat dia 30 de Juny. Aquesta retallada és una traïció a la ciutadania que des de fa anys sent a dir al govern que es treballa en la millora del transport públic, a través de propostes com el Bus-Taxi el 2017; transformada el 2018 en el bus a demanda, per qui ara és alcalde, i que han quedat en un no res, tot i ser una necessitat real per la ciutadania, per avançar de forma definitiva cap a la necessària millora del transport públic com a eina de cohesió territorial del nostre municipi.

Hem de començar per posar en antecedents al lector perquè pugui entendre on estem, i per aquest motiu, per començar a parlar d’aquesta qüestió, ens hem de remuntar a la legislatura 2011-2015. En aquesta legislatura, on a la part final d’aquesta, el nostre actual batlle Kenneth Martínez va assumir la regidoria de Transport. En el breu període que va estar al càrrec, va reestructurar el servei de transport, donat que fruit de la nefasta gestió econòmica dels governs anteriors, l’ajuntament havia entrat en fallida, i van haver d’aplicar un pla d’ajust que va suposar la retallada del servei, deixant zones del nostre municipi sense servei o amb un servei reduït.

La legislatura 2015-2019 ens va portar un nou Govern i un nou regidor de Transport, el senyor Josep Marrase d’ERC, que durant l’any escàs que va estar al capdavant de la regidoria, no va fer res per millorar el transport públic, acabant amb la regidoria de transport, una altra vegada en mans del senyor Kenneth Martínez. Cal dir que el senyor Marrasé, el desembre de 2016 va decidir deixar ERC i passar al grup de regidors no adscrits per poder seguir governant. Jo he de dir que va ser molt difícil treballar amb ell en aquesta matèria tan important com és el transport. La tornada de la Regidoria a mans del senyor Kenneth Martínez no va ser un cop d’aire fresc per al servei, sinó més aviat tot el contrari, donat que això tornava a quedar en mans del regidor que havia retallat el servei la legislatura 2011-2015.

Crec que va ser a l’estiu de 2017 que es va començar a parlar de la proposta de Bus-Taxi tot i que no es va tirar endavant. Uns mesos abans, a través del nostre grup, es va aprovar per unanimitat fer una auditoria del transport que hauria de servir per tenir una radiografia de la situació del transport públic i les mesures a implementar per millorar-lo. No obstant el temps de la legislatura va passar i ens vam trobar que ni auditoria del transport públic, tot i haver-hi una aprovació per unanimitat al ple, ni Bus-Taxi per al 2017.

Va arribar el 2018 i llavors al mes d’abril vam poder llegir que el regidor de transport del Vendrell, es comprometia amb membres de la societat civil, a tirar endavant la proposta de Bus a la demanda. Sobre la necessària auditoria al transport, va dir que l’interventor no estava d’acord amb la fórmula que s’havia escollit per fer-la i tot quedava a l’aire.

El temps ha seguit passant, i pel que sabem, s’ha treballat per tirar endavant aquesta proposta de transport públic anomenada Bus a la demanda, però al final, fruit de les noves retallades del govern local, la prioritat d’aquest govern en matèria de cohesió territorial a través del transport, torna a ser deixar fora la millora del servei de transport públic. A més ha quedat palès per omissió, que no tenen interès a fer res més endavant, donat que han dit que no hi ha diners aquest any i no hi ha compromís pel 2021 de fer-ho.

Davant d’aquesta realitat explicada en antecedents, jo, com a secretari de mobilitat de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya del Vendrell, us puc dir que:

El nostre grup ha treballat d’ençà que està a l’oposició el gener de 2016 per millorar el transport amb propostes clares i molt ben definides, com la que van presentar per fer una auditoria al transport el 2017.

El nostre grup ha insistit en la necessitat del desenvolupament del projecte de Bus a la demanda, proposant al govern local votar a favor de la modificació de crèdit del ple de 30 de juny a canvi que la modificació de crèdit, no tingués aquesta retallada en matèria de transport públic.

El nostre grup considera prioritari que es faci l’auditoria al transport públic, perquè és necessari tenir una visió general d’aquest servei, i que també considera que el 2021 si o si; hi ha d’haver la partida per tirar endavant la proposta de Bus a la demanda i que treballarem per tirar endavant propostes concretes per la millora del transport urbà i interurbà

Vull acabar dient que fa massa anys que no tenim un regidor de transport que faci les coses bé, i que potser la responsabilitat en aquesta matèria sigui per a qui ha de fer-ho, i mai s’ha cregut que s’ha de treballar per millorar el transport públic, més aviat treballa esperonat per l’oposició i la societat civil. Si el vostre govern no es creu que és necessari un canvi anem malament senyor Martínez.