Desviaments i monedes

Així com els reis habitualment tenen descendència, jo no en tinc. El meu palau del Baró de les IV Torres és petit com un confessionari i no hi cap ni un nen, ni tampoc hi tenim capellà «resident», però bona falta faria per confessar-me de les blasfèmies i els renecs que faig mentre miro els informatius suïssos i la premsa anglesa. Jo crec que el Diluvi Universal es va crear perquè els personatges bíblics es poguessin rentar de tot el que els vaig enviar des del «cel».

En no tenir fills, els bitllets de Moisès II no s’imprimiran mai, però de monedes del Peñalver Emèrit sí que n’hi ha. Ara us he deixat més parats que la pandèmia, eh? Us ho explico: de petit posava monedes a la via del tren, el Franco quedava esborrat, i jo hi pintava amb un Carioca la meva cara. A l’altra banda hi posava la quantitat que em semblava, una pesseta, dues o vint-i-cinc segons em rotés. Per tant, com a pseudo-monarca ja estic autoritzat a oferir el meu «assessorament» a l’Administració. Proposo al Pau Ricomà que construeixi un tramvia que recorri tota la Rambla, des de Joan XXIII fins al Balcó del Mediterrani. Però, tinc un dubte: Com s’hauria de fer el desviament? No, no vull dir si el trenet ha de pujar cap a Marquès de Montoliu, em refereixo a un altre tipus de «desviament». No sabria quina quantitat embutxacar-me. Havia pensat en un milió d’euros, però amb això no em podria comprar ni un xalet a la Via Augusta. Millor demanaré un 3%... ara no sé de què em sona això. Aquest sobresou m’aniran bé, perquè m’he quedat en estat d’alarma quan he vist el saldo del meu compte corrent. Crec que agafaré unes monedes i uns retoladors i baixaré a l’estació.