Periodista

Actualitzada 06/05/2020 a les 14:27

Llegeixo a la premsa «balconing» titulars sobre el «Royal Scandal» del «Previous King of Spain», en lletres ben grosses, com si estiguessin donant una notícia que hagués de provocar l’enfonsament de les institucions estatals espanyoles i molt espanyoles. Però, la veritat és que ni tan sols es parla del tema als bars. Què? Ah, que estan tancats! El que és important és que continuï oberta la cafeteria del Congrés, perquè allà s’han tirat endavant més mocions que a l’hemicicle. És un lloc on també es deu haver vist algun estat d’alarma: i amb els gin tònics a tres euros, fins i tot estats d’excepció. Doncs, no he sentit els runners pel carrer cridant: «Has sentit això del Juanca?», ni tampoc que ningú s’hagi estirat els cabells pel tema, sinó per estalviar-se anar a les perruqueries amb guants de plàstic, morrió i un pot de gel alcohòlic.M’imagino que enganxessin la Reina d’Anglaterra robant arracades d’or a Harrods. La que es formaria... o potser tampoc passaria res, perquè va robar les Malvines i encara la passegen amb carrossa. Ara que parlo de robar. Shhhh! Un secret: la dona de Franco, la Carmen Polo, recorria Madrid acceptant «regals» que «molt amablement» li feien les joieries. Per això li deien «la collares». Tampoc passava res. Senyores, senyors, estem en un país en què mai passa res. I si passa, s’obre una investigació o es crea una comissió de seguiment que acaba sense resultat. I si, a més, és molt i molt evident, ja ni tan sols s’obre una investigació, no fos que es descobrís quelcom horrible. Mireu sinó el «sinvergüensa» del Rosell, dos anys a la presó per no robar. El que ens faltava, un innocent... És que no hi ha un pam de net.