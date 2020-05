El moviment veïnal, actiu de proximitat als nostres barris

Regidora de Relacions Cíviques a l’Ajuntament de Reus

Actualitzada 06/05/2020 a les 20:05

Aquests dies he pogut comprovar amb una gran satisfacció com el moviment veïnal de la nostra ciutat s’ha convertit, amb la seva activitat, en un pilar actiu de proximitat als nostres barris.

Des dels primers moments del confinament, les associacions de veïns de Reus, han reforçat la seva activitat per atendre des de la proximitat als veïns i veïnes mostrant una especial atenció a les persones més desafavorides i aglutinant diferents sensibilitats tot abocant-se en actes solidaris, oferint-se com a voluntaris, ideant i creant espais lúdics i d’entreteniment, aprofitant les xarxes socials per fer arribar tota la informació d’interès a la ciutadania...

Exemples de les seves tasques són l’elaboració i donació de mascaretes, la compra i repartiment d’aliments i productes farmacèutics a les persones més grans, l’ajut a les més necessitades, la gestió de contactes amb les persones professionals dels serveis socials, la contínua vetlla per les necessitats de la població infantil desatesa, la crida diària al veïnatge amb música els vespres per recordar els aplaudiments als nostres sanitaris, els vermuts dels diumenges, els diversos treballs manuals i activitats musicals i teatrals que estan liderant.

Com a regidora de Relacions Cíviques, m’omple d’orgull comprovar el paper del moviment veïnal i veure que, en aquests moments complicats, està plenament entregat a vetllar pels seus conciutadans des de la solidaritat i l’acompanyament, fent front a la duresa de la situació que estem vivint i ajudant a construir una identitat comuna per a millorar la qualitat de vida de tots plegats.

És en aquests moments, com ja ho han fet en tants d’altres de la nostra història, que les associacions de veïns refermen el compromís amb la nostra ciutat i demostren la seva veritable raó de ser.

Per això des d’aquí, els agraeixo la feina que estan fent i els encoratjo a continuar treballant en aquesta línia d’ara endavant. N’estic convençuda que les seves iniciatives suposaran un abans i un després pel moviment veïnal de la nostra ciutat, tant en la seva manera de treballar com en el reforç del seu lideratge en la societat.