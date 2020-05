Periodista

Actualitzada 04/05/2020 a les 20:54

La tradició comercial de Reus bé de lluny. Però el segle XVIII va marcar un punt d’inflexió en la seva història gràcies al comerç tèxtil i a l’aiguardent, una època de creixement espectacular resumida en l’expressió, encara viva, de «Reus, París, Londres».

D’aleshores ençà ha plogut molt i els emprenedors i les emprenedores les han vist de tots els colors. Els canvis de forma de vendre i de comprar provocats per la globalització i la revolució tecnològica han plantejat reptes que el col·lectiu del comerç local ha anat superant. Malgrat tot, han estat capaços de mantenir els seus taulells forts i robustos amb molt de treball i sacrifici.

Durant tots aquests anys s’han anat succeint generacions de comerciants amb noves incorporacions i, malauradament, també algunes baixes. Malgrat la mala mar i les tempestes, Reus ha conservat el prestigi comercial reconegut arreu. I ara que li tocar navegar per les aigües esvalotades de la crisi econòmica amb què amenaça la pandèmia del coronavirus, tornarà a fer el mateix. El comerç local, el de proximitat, forma part de la genètica de la ciutat i en aquesta cruïlla de la història de Reus sap perfectament que cal desplegar les veles i remar, tot alhora, amb la complicitat de la ciutadania i de les administracions públiques, aquestes encapçalades per l’Ajuntament. La recuperació socioeconòmica de Reus passa pel compromís lleial amb les empreses locals. I el sector comercial ocupa un lloc destacat entre els arguments que es poden utilitzar per plantar cara a les dificultats i al pessimisme.

La vida als carrers i places depèn de la gent que hi viu, hi passeja i hi compra productes i serveis. És el peix que es mossega la cua. Ja sabem quines ferides ha deixat la globalització en moltes zones comercials del país i del món. El confinament ens ha proporcionat temporalment la imatge d’un Reus pràcticament adormit i no ens agrada.

Aquesta setmana els comerços han començat a obrir portes amb cita prèvia i a partir de l’11 el cor dels carrers i places tornarà a bategar amb força. La sang ciutadana hi tornarà a circular per les venes de Reus i amb ella tots els òrgans recuperaran les seves constants vitals. Els que en saben, o se suposa que en saben, ens diuen que el camí cap a aquesta eufemística «nova normalitat» serà llarg. «Quan arribi la inspiració, que ens trobi treballant», va dir el pintor Pablo Picasso. Doncs per fer avançar aquesta obra, Reus, ens hi haurem d’esforçar tots i totes. Comerciants i reusenques i reusencs.