Periodista

Actualitzada 04/05/2020 a les 14:27

Quan em pregunten si sóc creient, sempre em quedo uns segons en blanc, perquè tot i que no he combregat des del 1978, crec en gent que creu. Seria com si t’agradés la Rosario, però no la Lola Flores. I aquests segons tenen a veure amb coses estranyes que em passen. Als anys 80 imaginava com hauria sigut com a periodista si m’hagués quedat a Cadis. Poc després, un periodista de Reus -el Romero- va marxar a Cadis i em va fitxar.Fa uns mesos vaig quedar amb un amic a prendre una Coca-cola i, al mateix bar, la Tecla Martorell hi presentava el seu llibre. Jo tenia pensat anar a la presentació però se m’havia oblidat completament el dia i el lloc... però, era allà. Com aquestes, en tinc unes quantes. No conto les trobades de coneguts al «Club Momento’s».I ara va la bona. Madrid 1975. Tinc 14 anys. El meu pare està ingressat a la Clínica de la Concepció. Ens quedem a casa de la seva germana Maria del Carmen -infermera- a Carabanchel. Cada dia anem amb la mare del metro a casa de la tieta i passem per davant d’un taller de motos on hi ha una «màquina» que em té seduït: un Velosolex. Els més grans el recordareu. Cada cop que hi passo em quedo petrificat davant aquella bici-moto. Un dia m’escapo i vaig al taller a preguntar quan costa: «Te la vendo por 1.400 pesetas». És el sou que tinc en aquells moments. Gener de 2020. Estic aparcant la moto a una cantonada de Tarragona i un home gran, que baixa d’una furgoneta, em diu que vagi amb cura «Que yo sé de qué va esto de las moto». Em giro i li pregunto què ha volgut dir. «Tuve un taller de motos en Carabanchel en los años 70». Era l’home del Velosolex! Veieu per què m’he de quedar uns segons en blanc?