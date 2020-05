Downshifting, pobresa i postureig

Actualitzada 03/05/2020 a les 11:21

No, nod’anglès, tot i que a l’acadèmia sempre em reben amb un «que vol dir «». Com que aviat serem pobres, us he fet un curs per portar-ho amb dignitat: Lliçó 1: tu no ets pobre, tu fas, que vol dir que vius de forma senzilla. Practiquem: «No, no tinc cotxe, perquè estic practicant el». I si necessites un cotxe, te’n compres un de vell d’una marca que faci patxoca, per exemple, un Cadillac de mil euros. Pots dir que ets un amant dels clàssics.modern, diferent. Lliçó 2: No és que no tinguis per menjar, és que practiques el dejú. Aprèn què és l’autofàgia i esmenta el Nobel Ohsumi per argumentar que si et menges a tu mateix en comptes d’un entrecot, vius més sa. Lliçó 3: Tu portes un Nokia antic perquè ets un insubmís telefònic i no vols que les grans companyies et controlin. Lliçó 4: Tu te’n vas a passar l’estiu a casa dels teus tiets a un poble de merda amb mosques i vaques, però tu diràs que has fet una escapada rural a unaper retrobar-te amb la natura i elecològic. Lliçó 5: Tu vius en un cinquè sense ascensor perquè el metge t’ha dit que això va collonut per la teva salut. (Intenta que no et vegin plorar). Lliçó 6: Youtube. Talla’t els cabells seguint un tutorial, posa’t implants a la boca, roba el wifi del veí... I busca un curs per guanyar diners. No, la sèrie «Narcos» no serveix. Finalment, Wallapop és la teva religió. Compra llevat de contraban i tint pel cabell. Si et veu algú, li dius que comprar de segona mà es reutilitzar, col·laborar amb la natura i ser ecològic. Estem malament, ja ho sé, però millor que el paper higiènic no sigui usat.