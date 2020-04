Actualitzada 26/04/2020 a les 13:46

Els plenaris de Tarragona abans se semblaven al plató del rodatge de la peli de Lola Flores «Juana la loca... de vez en cuando», però ara són la sèrie «24». Durant cada capítol, el detectiu Pau Bauer apareix a una pantalla dividida plena de finestretes on van sortint tots els personatges que participaran en l’aventura del dia. Cal dir que agraeixo a tots els polítics el seu esforç per aprovar mesures en aquests dies domèstics en què ja no escombren cap a casa, sinó dins de casa. Les aprovacions que més m’agraden són les que reparteixen diners per als qui s’han quedat amb una mà al davant i una altra a la cartera. També m’agrada la versió tarragonina del programa: «¿Quien vive ahí?», perquè podem xafardejar on viuen... a excepció del Hitchcock Fortuny, que omple tot el pla i només deixa veure l’interruptor de la llum. De fet, sense que ell premi el botó no es fa res a la casa gran.Però el que més m’intriga és que crec que l’alcalde Ricomà té un doble per quan es cansa. Sí, sí, mireu la gravació i veureu que un va amb americana i l’altre no. O potser li agafa fred en sentir alguna explicació de vot. De sobte, es produeix un moment de tensió. Es queden tots callats i no saben on mirar... fins que apareix la Laia, tota revolucionària, per dir que si l’invent no funciona, que facin servir el telèfon. La Maria Elisa, «más maja que las pesetas» , està molt atenta a l’ordre del dia i els recorda que el punt 1 no s’ha votat. El Viñuales es posa la mà sobre els ulls per enèsima vegada, sembla que estigui a la platja tapant-se del sol. Jo crec que haurien d’enviar la gravació del ple a Hollywood. Segur que els donarien un parell de «Globos de Oro».