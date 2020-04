Actualitzada 26/04/2020 a les 13:49

La vacuna política és el consens Christian Soriano Garcia, Primer Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament del Vendrell

La Covid19 ha suposat un canvi radical a les nostres vides. No descobreixo res si dic que el nostre paradigma de societat i de relacions socials s’ha vist alterat per complet. La incertesa constant és ja quelcom amb el que, segurament, haurem d’aprendre a viure.Les conseqüències socials, sanitàries i econòmiques són per tots conegudes. I vers això, les institucions i administracions del país hem de donar una resposta unitària i àmplia que ens permeti donar resposta als grans reptes que haurem d’afrontar com a societat.Els Ajuntaments som i hem de seguir sent la pedra angular dels projectes que se’ns venen. Haurem de teixir consensos amplis, que aglutinin i representin a gran part dels ciutadans i ciutadanes del municipis. Necessitem reactivar els nostres comerços i ajudar als nostres treballadors, i fer-ho sense deixar ningú pel camí. Parlem d’una reactivació econòmica i social que ha de tornar a posar en marxa el nostre teixit productiu i turístic i que ho ha de fer abordant les necessitats dels nostres ciutadans.Estem, segurament, davant el repte més important que la nostra generació haurà d’afrontar. I davant d’això només tenim una opció: sumar.Des del govern, des de l’oposició, des de les nostres cases, des de les empreses, des dels sindicats... Sumar per construir entre totes i tots aquest gran pacte del qual ens hem de dotar per pal·liar els efectes econòmics devastadors d’aquesta crisi que alguns ja auguren.I aquesta unitat de força no ha de ser un caprici, tampoc un esforç cosmètic de cara a la galeria. Aquesta unitat ha de ser l’eix sobre el qual giri tota acció política.La ciutadania mai perdonarà a qui en aquesta delicada situació decideixi hissar banderes o verbalitzar eslògans partidistes. I no ho faran, i no ho farem, perquè la unitat que aquesta terrible situació ha forjat entre tots els ciutadans i ciutadanes no serà destruïda per aquells qui volen aprofitar el mal de tots per a treure redit de partit.I es que la vacuna política és el consens. Abandonar les trinxeres de l’odi i començar a teixir aliances que permetin a les administracions afrontar amb més determinació i contundència els reptes que se’ns venen.El Govern municipal del Vendrell segueix amb la mà estesa, i així ho farem fins el darrer dia. Perquè només amb consens i unitat serem capaços de dotar-nos d’una resposta forta, contundent i real que ens ajudi a seguir conservant i reforçar el nostre projecte de ciutat.Entre acusacions, ens perdrem. Però junts, segur que guanyarem.