Pájaros', taules i fantasmes

Periodista

Actualitzada 19/02/2020 a les 20:54

Bé, senyors ha sortit fumata blanca i ja sabem de què han mort els ocells de l’autovia de Tarragona a Salou. No ha calgut ressuscitar el Hitchcock, però ha faltat poc. Resulta que els pobres animalets han mort com el Gaudí, atropellats. Tot un prestigi. No diria que ja m’agradaria a mi, perquè menjar i estar viu són dues coses que m’agraden. Des de 1993 que no havia passat una cosa tan estranya a Tarragona. Va ser a una casa del carrer Francesc Bastos, on deien que es podien veure fenòmens paranormals i objectes que es movien sense explicació aparent. Més o menys, tan paranormal com veure un conductor posant l’intermitent.Hola, bon dia. Ara sóc el Moisès criminalista, per això faig una nova presentació. A diferència de vosaltres, pobres mortals, jo sóc com la Santíssima Trinitat: humorista, criminalista i periodista. Sembla que dos o tres vehicles han atropellat 150 ocells. Els pobres, clar, van tan ràpid que no han vist el semàfor en vermell. Jo em pensava que els Mossos haurien intentat localitzar els conductors i aixecarien un atestat amb interrogatori inclòs. Ja m’imagino que la declaració seria molt semblant a la que fan els polítics quan guanyen una moció de censura: «Jo només sé que vaig passar per sobre d’una colla d’animals morts». La necròpsia s’ha fet esperar. M’he imaginat deu homes amb bata blanca mirant un ocellet de deu centímetres en posició de decúbit pron i dient: caucàsic, ulls blaus. Jo he estat a autòpsies que no duraven més d’una hora i em pensava que per examinar el cadàver d’un estornell no serien més de deu minuts... Això sí, ha estat més fàcil portar els estornells a la taula, que els «pájaros» a la mesa.