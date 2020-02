Visca el Carnaval de Tarragona

Periodista i regidora socialista a Tarragona

Actualitzada 18/02/2020 a les 18:28

Orgullosa i agraïda. Dues paraules que resumeixen molt bé el que sento quan participo aquests dies dels actes de Carnaval de Tarragona, una eclosió de color, força, imaginació, mestratge i bona feina protagonitzada per milers i milers de persones que fan d’aquesta festa un referent a escala nacional, superant fronteres.

El Carnaval el fa la seva gent, i des de l’Ajuntament hem acompanyat durant els darrers anys per anar millorant any rere any la seva organització. Veure com ha quallat la disfressa d’Or el diumenge anterior, com el nou recorregut de la Rua d’Artesania l’ha fet més gran i millor i com la participació social de les decisions és cada cop més important, gràcies al reglament de la Comissió Assessora que vam aprovar fa un any, sent jo mateixa regidora de Cultura i Festes, em genera la sensació d’orgull que esmentava a l’inici de l’article sent molt conscient que és una feina col·lectiva amb centenars de persones protagonistes que són, sobretot, gent que s’estima Tarragona i que ha fet grans els barris que la conformen.

Enguany, com sempre hem fet, els regidors i regidores del Grup Municipal Socialista hem pogut comprovar de primera mà els assajos, origen de la gran festa del Carnestoltes. I m’agradaria aprofitar aquestes línies per agrair en nom dels meus companys i companyes l’estima i rebuda amb què sempre ens acullen les diferents comparses. Són mesos de feina i esforç, que han de ser molt valorats i que generen resultats espectaculars que han traspassat fronteres i que atreuen Tarragona milers de visitants durant aquests dies.

També m’agradaria aprofitar aquestes línies per destacar el gran equilibri entre el Carnaval més especular i el més tradicional i satíric, amb esdeveniments consolidats com la Baixada del Pajarito o el Judici al Rei Carnestoltes, impulsat per la Colla la Bóta. És un plaer pels sentits gaudir, així mateix, del carnaval més gastronòmic amb el Mercat Central, en el seu flamant i recuperat edifici modernista, com a principal protagonista. La botifarra amb ou i la coca de llardons són tota una tradició, que hem sabut conservar i potenciar al llarg dels anys.

Dimarts tots plorarem el rei Carnestoltes. El foc, que sempre ens caracteritza i il·lumina com a ciutat, el farà desaparèixer i donarà el final a deu dies de disbauxa i tornarem a somiar ja amb el Carnaval proper, de nou emocionant i vistós. Tarragona té un gran Carnaval. Agraïment enorme a tots els seus protagonistes per fer-ho possible. Quan fem les coses des del cor, i comptant amb tothom sense excepció Tarragona sempre guanya. Visca el nostre Carnaval!