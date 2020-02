Reus, immersa en la transformació digital

Regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals

Proporcionar a la ciutadania un accés cada vegada més àgil i autònom als tràmits municipals i millorar la qualitat de la nostra vida a través d’eines d’smart city: aquests són els objectius del treball de transformació digital que l’Ajuntament de Reus està impulsant. Les eines tecnològiques ens han d’ajudar a millorar la relació de la ciutadania amb l’administració.

Les principals millores s’impulsen a l’atenció telemàtica: actualment una quarta part de les tramitacions de l’Ajuntament de Reus ja es fan electrònicament, amb un total de 15.000 tramitacions cada any, i més de 2.000 persones consulten cada mes la seva informació a la Carpeta Ciutadana.

Les eines tecnològiques ens permeten també millorar l’atenció presencial, amb un sistema de cita prèvia que ha escurçat a la meitat el temps d’espera a la sala de l’OAC.

Sense canvis interns, no hi ha digitalització de l’administració. Des de fa mesos, l’equip interdisciplinar d’administració electrònica de l’Ajuntament (Secretaria, STIT, OAC, Gerència, Arxiu, Hisenda, etc.) fa propostes per canviar maneres de treballar i agilitzar la tramitació.

Les eines tecnològiques ens permeten millorar el govern obert, amb nous canals per participar, dir la nostra en la presa de decisions i fer seguiment de com es compleixen. A més, podem utilitzar les dades obertes per informar-nos, per obtenir conclusions científiques, periodístiques, etc.

En els darrers anys hem vist com neixien a Reus panells que informen automàticament de l’ocupació dels aparcaments, un chatbot que informa els joves del que necessiten saber, etc. És hora de prioritzar i definir què necessitem. Per això durant el 2020 redactarem un Pla Smart City per decidir en quins camps la ciutadania de Reus considera prioritari que s’impulsin iniciatives..

Ningú ha de quedar exclòs d’aquesta transformació digital. Els canals i les eines han d’estar pensats per a ciutadania amb diferents situacions i possibilitats, com a ciutadania ens hem d’anar formant i l’Ajuntament hi contribuirà amb accions formatives concretes perquè les reusenques i reusencs de diferents perfils, edats i interessos continuem sent part de la transformació digital de la ciutat.