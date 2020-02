Salvem la Savinosa

Regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona

Un dels principals actius a la Costa Daurada és l’oferta de sol i platja. Aquest mercat econòmic juntament amb un model de turisme poc sostenible i acompanyat de l’especulació urbanística han fet que durant dècades molts dels espais de gran valor natural i paisatgístic del nostre entorn quedessin aniquilats o perillosament amenaçats. A Tarragona, però, ens queden encara petites joies naturals a l’Anella Verda que envolta el nostre terme municipal i que requereixen d’una planificació urgent per la seva preservació, més encara tenint en compte l’estat d’emergència climàtica en el que ens trobem.

Una d’aquestes petites reserves és el preventori de la Platja de la Savinosa. El reclam per recuperar socialment i ambiental aquest indret, i blindar-lo de projectes urbanístics agressius que privatitzin l’espai, ha estat una constant des de diferents grups ecologistes com la Plataforma Salvem la Platja Llarga, SOS Costa Daurada o el GEPEC. Però tal i com va quedar evidenciat just fa un any al ple extraordinari de la Diputació de Tarragona, cap de les administracions implicades té un projecte d’ús públic per aquest recinte abandonat, sinó que només es preveu construir un hotel i un restaurant de luxe sense saber a què es destinarà la resta del complex.

Fa molt de temps que el Preventori de la Savinosa forma part del catàleg de «Grans runes» de Tarragona denunciat per la CUP de Tarragona, ja que porta dècades d’abandonament, contribuint a la degradació del paisatge i l’acumulació de residus. És una urgència desencallar la seva habilitació abans que l’estat ruïnós del recinte esdevingui irreversible. Ara bé, la seva rehabilitació no pot ser a costa de privatitzar-lo i elititzar-lo. A Tarragona hi ha una tradició: cada vegada que es vol donar sortida a algun edifici que es troba en mal estat, la gran idea que sorgeix és la d’ubicar-hi un hotel de luxe. I és que tenim un gran llistat «d’hotels estrellats», com són Casa Foixà, Ca l’Ardiaca, Mas d’en Sorder... Cap d’aquests despropòsits fallits ha prioritzat donar resposta a les necessitats més urgents de la ciutat.

No queda clar en què quedarà l’anunci per part del govern de Ricomà de modificar el projecte de la Savinosa. El debat hauria d’emmarcar-se dins d’un procés participatiu per definir els futurs usos de l’espai, amb una col·laboració estreta amb les entitats ecologistes. Revertir la degradació de l’espai, apostar per polítiques d’educació ambiental, programes de sensibilització i prioritzar la creació d’una gran Àrea Forestal Recreativa haurien d’estar en l’agenda de qualsevol govern que aspira a trencar amb velles pràctiques i fer les coses radicalment diferents.