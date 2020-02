Pixar fora de test

Periodista

Actualitzada 10/02/2020 a les 19:48

Incontinència, mala educació, menfotisme...? Que els passa a alguns reusencs amb la pixera? La Guàrdia Urbana ens informa que durant el passat mes de gener van denunciar 108 persones per orinar a la via pública. La companya Mònica d’aquest diari va fer el càlcul ràpidament i el resultat va ser que cada dia 3,5 ciutadans demostren que no ho són gens de ciutadans, si més no cívics. Caldria fer un examen més detallat de les circumstàncies de cada cas per afinar en les conclusions però us confesso que em costa molt justificar-ho. Hi ha una dita bastant estesa que aconsella «sortir de casa pixat i cagat». I a tomb d’aquesta expressió, he localitzat una curiosa iniciativa d’uns veïns de Sant Cugat del Vallès que durant la festa major de l’any 2018 van penjar uns cartells contra l’incivisme que deien «si heu vingut a pixar, aneu a cagar». Entenc que aquesta sobredosi escatològica era la reacció comprensible dels residents d’aquell barri, farts d’ensumar l’olor de l’orina i de contemplar la imatge patètica i gens estètica d’alguns brètols alleugerint la bufeta. I no parlo dels gossos. L’Ajuntament fa anys que té declarada la guerra a aquests actes incívics i bruts. La Guàrdia Urbana és la punta de llança per perseguir-los i, amb les dades a la mà, fan molt bé la seva feina. El fotut del cas és que sembla que estem entrant en un cercle viciós. Hi ha gent que pixa al carrer, la policia local els identifica i els sanciona, però els actes vandàlics és continuen produint. Només el passat dissabte a la nit es van instruir 51 actes: 26 per consum d’alcohol al carrer, 10 per miccionar (paraula fina per no dir pixar o orinar), 8 per tinença i consum de drogues, 4 per embrutar la via pública i 3 per molèsties i sorolls. Com podeu comprovar hi ha una miqueta de tot però crida l’atenció el consum d’alcohol i la micció. Probablement són causa i efecte. S’omplen les bufetes i es buiden els cervells. I això passa un dissabte a la nit i per tant fonamentalment en un context de festa. Em consta el compromís i la col·laboració dels empresaris del sector de l’oci amb les campanyes municipals per evitar que la gent pixi fora de l’orinador El consistori intenta dotar de serveis públics alguns punts de la ciutat però el mal ús dels incívics en fa complicat el seu manteniment i extensió. I com podem sortir d’aquesta mena de cul de sac? Doncs la recepta és doble: educació i sanció. A mi m’agradaria viure en una ciutat sense Ordenança de Civisme però, malauradament, encara estem lluny de mereix-ho. Mentrestant no pixem fora de test i no fugim de la qüestió de fons. Uns pocs alteren la convivència amb la majoria. I això no es pot permetre.