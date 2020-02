El Síndic del ciutadà: una figura imprescindible per millorar en transparència

Regidor d’ERC-Som Poble a l’Ajuntament del Vendrell

Actualitzada 10/02/2020 a les 19:44

Una de les premisses d’aquesta legislatura que tant ERC com Som Poble van exposar en el nostre programa electoral, va ser que l’Ajuntament del Vendrell ha d’estar obert al ciutadà, i ser transparent, participatiu, així com accessible i proper al ciutadà.

Per aquest motiu, només iniciar la legislatura vàrem presentar una moció per crear un Codi de Bon Govern, que segons la llei de Transparència s’hauria d’haver creat ja en el 2015. Hem celebrat, que en el passat Ple del mes de desembre, aquest codi veiés per fi la llum i sobretot que ho fes amb el vot favorable de totes les forces polítiques de la Corporació.

Tanmateix, he anat demanat gairebé a cada Ple, que el Govern Municipal convoqués l’Oficina de Control de Contractes. Aquesta oficina creada pel Ple d’abril del 2017 a proposta d’ERC, mai es va arribar ni a constituir. Finalment aquest mes de febrer, el Govern ha convocat aquesta Oficina que en la nostra opinió, ha de realitzar una feina fiscalitzadora sota dues premisses, el control exhaustiu del compliment estricte dels grans contractes que manté l’Ajuntament, i per altra banda, fer un seguiment acurat de la situació de la contractació, un fet que en els darrers temps era portada a tots els Mitjans de comunicació.

Seguint el mateix camí, el nostre grup municipal, presenta al Ple d’aquest mes de febrer, la creació de la figura del Síndic del Ciutadà sota els principis de participació ciutadana. Nosaltres, entenem que és una figura imprescindible en el funcionament i en la transparència de la institució municipal. De tots és conegut que anem tard, perquè hi ha municipis del nostre entorn, que fa més de vint-i-cinc anys que el varen crear. A més, dea ser un dels molts acords incomplets en l’anterior legislatura en el pacte de govern que va signar ERC amb el PSC-JxCat.

Creiem que la creació de la figura del Síndic del Ciutadà, ha de permetre millorar la notable manca de resposta administrativa que molt sovint pateixen els ciutadans/es, també treballar per poder fer pedagogia dels drets que té la ciutadania i finalment, ha d’aconseguir sotmetre a l’entitat local a un control de qualitat extern pel que fa a la protecció dels drets dels ciutadans, perquè això pot fer millorar notablement la qualitat dels serveis i com no, la manera de prestar-los que fa servir el nostre Ajuntament.