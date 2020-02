El negoci de les màfies que promouen l'ocupació il·legal d'habitatges per lucrar-se

President de l’A.V. del barri del Carme

Ocupes il·legals, un problema social / màfia i estafa l’ocupació és una realitat diària que va a més, estan amenaçant als veïns amb ganivets i fins amb pegar-nos dos tirs. El que passa a Espanya no passa en cap altre país d’Europa. Catalunya esdevé un paradís ocupa per màfies i cares dures que viuen del conte, gent que ni sap conviure ni vol ni estan en situació precària, han fet de l’ocupació el seu negoci; s’aprofiten de les famílies vulnerables que realment necessiten un habitatge. La província de Tarragona amb una taxa del 52,8% és la segona amb més ocupació d’Espanya després de Barcelona que és la primera amb una taxa del 66,09%.

A Espanya segons les dades dels habitatges hi ha 100 habitatges buits per cada família vulnerable, a les mans de les administracions està fet que aquests habitatges que són de bancs i fons voltors siguin rescatades per a famílies que realment ho necessiten i evitin que progressivament es vagi pel camí de ser un país tercermundista de pena amb milers d’aturats i milions de famílies amb nens que estan al llindar de la pobresa, i tot, per culpa dels polítics que estan a les ordres del capitalisme, mentre el poble és cada vegada més pobre i sobreviu en la misèria i els rics i els bancs cada vegada són més rics.

A Espanya només hi ha un 1% de lloguers socials davant el 12% de mitjana a Europa, la comparativa ocupa del nostre país amb altres països Europeus demostra que el problema de l’ocupació il·legal a Espanya cada vegada és més greu i de més intensitat s’hauria de resoldre amb una modificació de la nostra legislació actual, ja que serà l’única manera d’abordar i consensuar el dret fonamental a la propietat privada i el dret a l’habitatge.

La debilitat de la legislació espanyola explica una situació que sumada a la de Portugal és única a Europa; per exemple: a Alemanya les cases ocupades poden ser desallotjades en un termini de 24 hores, a Anglaterra un habitatge ocupat es considera un delicte penal i es castiga amb multes de fins a 6 mesos de presó, a Itàlia el propietari denuncia a la policia l’ocupació i procedeix al desallotjament, a Dinamarca amb acudir a la policia i demostrar que és el propietari els ocupes són desallotjats i sancionats.

Fins quan permetrem als que intenten robar-nos la vida cada dia aquesta inacció dels polítics que ens governen?