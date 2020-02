La disputa

Periodista

Actualitzada 06/02/2020 a les 15:53

Vosaltres, que teniu quartos, aneu de vacances a llocs exòtics amb noms estranys, com Ushuaia o Bangkok. Jo sóc més d’anar a destinacions més baratetes amb noms curtets, com Lleó o Vic, on el més exòtic que et pots trobar és un porró. En un d’aquests viatges em vaig enamorar d’un lloc bonic. Una esplanada groga envoltada d’arbres en un d’aquests pobles que surten de casa quan passa un cotxe, on no hi ha bar i et perdonen l’IBI. Vaig preguntar l’ajuntament quant havia de pagar per aquell tros de terra abandonat. Em van dir que ja me’l podia quedar, que a la guerra s’havien perdut els papers. Els vaig donar cent euros per a les festes i me’n vaig anar a clavar elcom Colom el 1492. Em vaig comprar una tenda de campanya i una paellera ben gran i, apa, cap al meu nou territori. Però, en arribar, em vaig trobar a un senyor amb unes ovelles pasturant al meu tros. Li vaig demanar que marxés de la meva propietat i va començar a riure. «». Vam començar a discutir sobre si aquella terra era del Cid o del Conde de Peñalver i no vam arribar a les mans perquè haguéssim mort de fred només de treure-les de les butxaques. «». «l». Després d’un breu silenci, aquell home va proposar: «». I ja va estar tot fet. La terra es diria «, jo li portaria calçots de Valls, i menjablanc cada estiu i ell faria pasturar les ovelles a canvi d’una petita quantitat. Quant? 155 euros.