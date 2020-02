L'Ajuntament de Tarragona, la casa de tots i totes

Consellera del grup municipal de Junts per Tarragona

Actualitzada 05/02/2020 a les 18:16

«Val més prevenir que curar». Aquest és el refrany que ens ve al cap quan veiem l’estat en què es troba l’edifici de l’Ajuntament de Tarragona, el Palau Municipal de la plaça de la Font. Tothom és coneixedor que sempre és preferible prendre mesures de precaució abans d’haver de posar remei a allò que s’hauria pogut evitar. Malauradament, però, en els últims anys, a Tarragona i, pel que fa al manteniment dels edificis públics, aquesta premissa no s’ha tingut en consideració.

Aquest fet ha provocat nombroses conseqüències. L’edifici de l’Ajuntament, la casa de tots i totes, pateix multitud de problemes estructurals: Despreniments de la façana, greus problemes a la coberta –els quals l’any 2017 van provocar la clausura de la Sala d’Actes i que ara ja afecten la Sala de Plens– una plaga de tèrmits a la fusteria de la Sala dels Tarragonins i Tarragonines Il·lustres i a la Torre del Rellotge...

Si anem més enllà dels problemes estrictament estructurals, també observem amb impotència que a l’edifici de l’Ajuntament de Tarragona –i en altres instal·lacions municipals– hi manca un pla d’accessibilitat. Centrant-nos amb el Palau Municipal, els diferents pisos es comuniquen de forma precària i la senyalització resulta incomprensible i, en alguns casos, inexistent.

Podem posar diversos exemples: Cal pujar sis esglaons per entrar a la Sala dels Tarragonins Il·lustres, tres esglaons per anar des de l’àrea d’Alcaldia fins al Saló de Plens i dos trams d’escales per accedir als lavabos més propers –a la plata baixa i sense adaptar– o un passadís amb dues portes de grans dimensions –impossibles d’obrir si vas amb cadira de rodes– per arribar als lavabos de la segona planta.

Parlem de l’edifici de l’Ajuntament de Tarragona, un dels principals equipaments municipals per oferir i donar servei i suport a tota la ciutadania. El Palau Municipal tampoc disposa de la climatització adequada. La caldera i els radiadors fa molts anys que no funcionen correctament i la seva reparació ja no és viable. En molts espais ni tan sols existeix instal·lació, com pot ser al Saló de Plens, un espai obert a tota la població on es realitzen nombrosos actes i que a l’hivern sembla una cambra frigorífica i a l’estiu la calor és insuportable.

Mentre es parla de la descarbonització de l’economia, la transició a l’ús d’energies renovables i l’estalvi energètic, també trobem a faltar un pla d’estalvi energètic. Cap dels equipaments públics de la ciutat aprovarien una inspecció de sostenibilitat energètica. La contractació i el consum de les administracions públiques ha de ser estratègica i exemplificant, tal com disposen Llei 9/2017 de contractes del sector públic i la Llei 2/2011 d’Economia Sostenible.

Quin exemple estem donant des de l’administració municipal davant la manca de prevenció en el manteniment dels edificis, la inadequada accessibilitat i l’inexistent foment d’energies renovables?

L’edifici de l’Ajuntament de Tarragona no compleix les condicions de conformitat per atendre a la població, fet que, entre molts altres greuges, afecta negativament en el camí per potenciar la participació ciutadana. És urgent rehabilitar el Palau Municipal per convertir-lo en un espai de treball, de convivència, de compromís i d’interacció.

L’edifici de l’Ajuntament de Tarragona ha d’estar obert a tothom, ha de ser accessible i sense barreres arquitectòniques, acollidor i hauria d’esdevenir un exemple de gestió responsable, de prevenció, de manteniment i de l’aposta per les energies renovables.