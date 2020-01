Les coses són com són... o no!

Ex-alcalde de Calafell

A l’estació de ferrocarril de Tarragona ja no hi passaran trens de llarg recorregut, són desviats 15 quilòmetres a l’estació de Perafort per on circula l’AVE. Sempre s’ha dit que «la distància més curta entre dos punts és la línia recta», perquè això que és tan senzill no es compleix amb el traçat acabat d’inaugurar entre l’Hospitalet de l’Infant i Barcelona.

Línia de l’AVE entre Lleida i Barcelona:

Les diferencies d’opinió en el territori entre Reus i Tarragona, van fer que el Govern de l’Estat tires pel mig: ni l’un ni l’altre. Al final, l’Estació del Camp a Perafort, com a conseqüència la capital de la província, Tarragona, es va quedar sense l’estació de l’AVE (és l’única capital de província que es queda sense aquest equipament).

Tarragona, èxit:

Ve de lluny, Tàrraco un punt estratègic des dels romans per clima, port i agricultura potent. En plena dictadura s’instal·la una de les zones industrials més importants de la Península. I, ja en període democràtic Tarragona, obté la qualificació de Ciutat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Més encara, amb els anys i amb molt d’esforç dels empresaris hotelers la Costa Daurada es va consolidant any rere any en el sector del turisme.

Un dia vaig tenir un somni,algú em va escoltar i avui podem gaudir d’un dels millors Parcs d’entreteniment d’Europa com és PortAventura, amb més de 5 milions de visitants anuals i allargant cada any la seva temporada d’apertura, tot un èxit.

Si no t’imposes, t’imposen:

Fa temps que subscric que Barcelona és una gran marca, però té un dèficit que no pot resoldre si no entén que el seu municipi és petit, per tant cada vegada més haurà de comptar en estendre la seva influència compartint interessos. Un exemple que ja s’ha iniciat són els creuers a Palamós i Tarragona. Però Tarragona ciutat necessita tindre els equipaments adequats per atendre aquest sector turístic, això vol dir una Estació Marítima adequada, una Estació de Ferrocarril de primer ordre amb AVE , trens de llarg recorregut, desplaçaments ecològics a PortAventura i a l’aeroport de Reus. Tenir resolt el Corredor Mediterrani per tota la província, tant de vehicles com ferroviari.

Això que escric ho he defensat sempre. De vegades m’han contestat: «Jordi, les coses són com són i jo, que soc de bona fe, sempre he pensat que segurament m’han entès i que probablement tinc raó però «les coses són com són» és a dir, res de res.

Però si volem, ho podem canviar! Ens hem de fer valdre! Posem-ho a la taula Espanya-Catalunya!

Així ho veig.