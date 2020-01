Un gran Joan Petit

Vicepresident del Reus Deportiu Coordinador del Joan Petit Reus 2019

Actualitzada 21/01/2020 a les 15:43

Fa gairebé 9 mesos els demanava, en un article com aquest, que donessin suport a la 19a campanya del Joan Petit Nens Amb Càncer en la seva edició a Reus. Una celebració que comportaria una enorme implicació per part de l’Ajuntament, entitats, escoles, restauradors, voluntaris, empresaris, artistes... amb una imprescindible col·laboració per part de l’Ajuntament de la ciutat amb el Reus Deportiu, la seu de l’esdeveniment.

Ara, un cop tancada l’edició ganxeta i ja amb el Gegantó camí de Vilafranca, seu del 2020, toca fer balanç. I aquest supera la millor de les expectatives. No tan sols perquè el Joan Petit Reus ha traspassat les barreres del Club organitzador, escolant-se en esdeveniments comercials, culturals, escolars, de salut o veïnals. També perquè la recaptació assolida ha polveritzat la mitjana de les 18 edicions anteriors, amb una quantitat que no imaginàvem ni en la més optimista de les previsions.

Els 56.006,96 euros recaptats en 9 mesos han posat de manifest que, quan ens hi posem, a Reus som excepcionals. La ciutat sencera hem remat en una sola direcció, la de recaptar fons per la recerca en càncer infantil. El Gegantó que simbolitza el petit Joan, sense cabell per la quimioteràpia, ens ha robat el cor i ha posat sobre la taula que Reus no només som una ciutat associativa i inquieta, sinó també indiscutiblement solidària.

Per això, en nom no només del Reus Deportiu sinó també de la Fundació Amics Joan Petit Nens Amb Càncer, els volem donar les gràcies a tots aquells qui han posat el seu granet de sorra: espònsors, voluntaris i entitats que han organitzat esdeveniments solidaris. Que aquest enorme èxit reusenc serveixi per continuar un camí de xarxa ciutadana, de lideratge conveí, amb el desig que a partir d’ara ja no perdem més trens.