Periodista

Actualitzada 20/01/2020 a les 17:19

Ara fa un any que vaig fer turisme pels passadissos del Tribunal Supremo. Ja gairebé ho havia oblidat quan poso la tele i... apa! Ja tenim aquí una altra temporada de «Togues i llàgrimes». Veig al pobre Trapero allà assegut parlant amb gent que no entén què és una Àrea Bàsica Policial, o ABP, i el Josep Lluís ha d’aclarir: «vamos, lo que viene siendo una comisaría». Després sento que li pregunten què és això de «Major». Que jo els hauria cantat allò de «Ground control to Major Tom», de David Bowie, perquè sembla que estiguin a la Lluna. A continuació, que si és molt i molt amic de Puigdemont, que, com tots sabeu, és el dimoni. Afortunadament ha contestat que no, perquè si hagués dit que sí, s’hauria encarnat l’esperit de González Pons al mig de la sala amb una motoserra.No entenc on està el problema d’interpretar una situació com la del 20 de setembre quan hi ha centenars de vídeos on es pot veure el que va passar. Seria com seure Franco a la banqueta dels acusats, posar el NO-DO inaugurant un pantà i preguntar-li si havia inaugurat algun pantà. Per cert, ara que dic 20 de setembre, m’he recordat d’haver anat a festejar pel carrer 15 de Gener de Reus també tinc un amic al carrer 1r de Maig. Si seguim amb les dates històriques amb les places de l’1 d’Octubre, l’avinguda del «follón del 6 de setembre», el bulevard de la intervenció del 20 de setembre... al final faltaran carrers. Tot i que, si VOX arriba a tenir majoria al Congrés, probablement també vindran amb les seves i afegiran la plaça del 18 de julio, travessia del 18 de julio, carreró del 18 de julio. Home, el que té de bo el tema és que tornaran a posar la paga extra. No?