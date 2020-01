Els 'hediondos' de la carxofa

Actualitzada 19/01/2020 a les 13:29

Hi ha tres situacions en què no m’agradaria trobar-me mai. Una és treballar en una agència de models que muntés la meva dona. L’altra que a VOX, PP o C’s em fessin una oferta esgarrifosa de diners, que em sortissin per les orelles, per treballar al seu departament de comunicació. I, l’última, seria tenir la pròstata com el cap del Tarracus. Aconseguit!



Un dia, a un bar de Las Palmas de Gran Canaria, on treballava quan es van estrenar els anys 90, una comitiva oficial de cervesers mirava el final de laper la tele. Quan els periodistes acostaven la carxofa al guanyador de l’etapa, el Gambrinus de bar va cridar: «». Vaig acabar-me l’anís del Mono (sí, soc molt home) i em vaig apropar a aquell home per preguntar si tenia algú a la família «» però sense feina, que buscava gent per la zona per a una empresa de comunicació. Ho vaig encertar, tenia una filla a l’atur.Se li van posar els ulls de pin parental i va dir amb accent«¡!». Li vaig apuntar a un tovalló el meu telèfon. Em va preguntar en què consistia la feina i li vaig dir que em truqués a la tarda que li explicaria. Una vegada a l’hotel vaig rebre la seva trucada. «». I vaig penjar. Vivia a l’hotel, així que ja tenia confiança per demanar que no em passessin cap trucada, excepte les del Jordi Gago. És clar!