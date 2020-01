AMIC

Actualitzada 15/01/2020 a les 20:28

En la sarsuela La Verbena de la Paloma la cançó: «Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad», és de plena actualitat, amb l’observació, que moltes vegades els passos endavant qüestionen els fets abans. És el cas de persones de certa edat, que havien llegit escrits presumptament científics, en els que s’afirmava que el tabac era beneficiós per a la salut, totalment al revés dels escrits actuals que afirmen que l’ús del tabac mata.

Aquesta constatació dona fe, que la ciència, masses vegades, defensa interessos econòmics en lloc de científics. Una cosa semblant, passa amb la teoria de l’evolució de Darwin, que defensa, amb un llenguatge simplista, que els homes són descendents dels micos i també la llei de la selva, del peix gros que es menja al més petit. Teoria que justifica el sistema capitalista, que dona més importància als diners que a les persones, obligades a competir entre elles mitjançant un sistema depredador primitiu, propi de l’espècie animal, molt diferent de l’estrictament humà, basat en l’altruisme, centrat en les persones i no en els diners, que en l’actualitat li pertocaria escollir.

En aquests moments la ciència rebutja el darwinisme, com una falsa doctrina basada en una total manca d’evidència científica. En el seu lloc, aporta dades suficients per sostenir que darrere del funcionament de l’univers, existeix un disseny intel·ligent, que possibilita la creació en el seu interior, de vida capaç de ser conscient de si mateixa com un nou paradigma, que concorda millor amb les realitats observades en el segle XXI.