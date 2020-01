Més impostos i menys inversió en barris

Periodista i regidora del grup municipal socialista de Tarragona

Actualitzada 13/01/2020 a les 14:51

Pagarem més impostos, però rebrem menys en inversió de barris, ocupació i inversió en esports i educació. Aquest és el resum dels pressupostos aprovats pel Govern d’Esquerra Republicana de Catalunya i En Comú Podem a la ciutat de Tarragona, amb el generós suport de la CUP i dels exconvergents Junts per Cat. És una mala notícia pels tarragonins i tarragonines, que tindrà greus conseqüències a mitjà termini.

Ja ho sabíem que aquest era un govern dèbil, que només té en consideració una part de la ciutat. Un govern que ha generat divisió i crispació apropiant-se dels símbols que representen a tothom, generant més divisió en un moment en què cal diàleg i treballar per la concòrdia entre tots els sectors. Un govern que amaga les seves mancances criticant indiscriminadament l’han fet altres. Un govern que ha perdut el sentit institucional en els temes importants, com l’erràtica política en patrimoni històric anunciant fins i tot que desmuntaven les grades de l’amfiteatre, sense cap criteri tècnic.

Fins ara l’alcalde d’ERC deia a tothom que no hi havia diners, per justificar retallades d’aportacions compromeses. El temps treu i dona raons, i s’ha demostrat que els socialistes van deixar l’Ajuntament sanejat. Fins i tot han quedat diners no gastats amb la liquidació de l’any. Amb l’inici del 2020, ERC i ECP compten amb els primers pressupostos i ja tenen el full de ruta marcat amb les seves pròpies prioritats. La més urgent, apujar tots els impostos que han pogut de cop. La següent, destruir tot el que soni a “socialista” com el projecte de l’autobús gratuït en un moment en què la mobilitat urbana sostenible és una prioritat en l’àmbit de la majoria de ciutats europees. Preocupa especialment la reducció de 350.000 euros en els plans d’ocupació, en un moment on hi ha molts tarragonins i tarragonines que necessiten el suport municipal per buscar feina i tenir un treball digne. També el fet que han deixat desemparats als barris. Els socialistes vam governar amb encerts i errors, com tothom, però sempre amb una mirada a tota la ciutat per igual. Si haguéssim governat, preveiem invertir dos milions d’euros als barris de la nostra ciutat. El nou govern ha esborrat aquest projecte del mapa. Trist.

També s’han perdut cent mil euros en condicionament d’aules als centres escolars municipals, i ens haguera agradat també que haguessin mantingut l’aposta per la creació d’un casal per a joves amb diversitat funcional. Aquesta mirada cap a una ciutat diversa i educadora, que treballa per la igualtat de tothom s’ha perdut, però els socialistes continuarem lluitant per recuperar-la.

Els pressupostos són el reflex del tarannà d’un govern, i lamentablement confirmen el que temíem des de fa mesos, que Tarragona ha perdut amb el canvi i que malgrat els errors que vam poder cometre durant els anys de govern socialista, el projecte va servir per fer avançar la Tarragona social i els seus barris. Ara, la frenada és evident i notòria. Tarragona mereix més.