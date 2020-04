És un vestit midi setinat de flors amb màniga curta bollada que dona un aspecte romàntic i sensual

En realitat, aquesta temporada necessitarem peces de roba suaus, positives i desenfadades. Els vestits de flors seran un any més tendència. Pots portar-los tant amb les teves sabatilles favorites , com amb unes sabates de taló si el que vols és potenciar la figura visualment.

Hi ha models que arrasen, perquè són afavoridors o perquè aglutina les tendències més actuals. És el cas d'aquest model de Zara que ha pujat com l'escuma entre moltes de les influencers del moment i que, per les seves característiques, és elegant, dolç i sensual a la vegada. És un vestit midi setinat de flors amb màniga curta bollada de la marca Zara. Un tall diferent amb un escot en forma de pic molt afavoridor. Les flors en colors pastel i el to lluminós també ha atrapat l'interès de les celebrities.