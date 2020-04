Les marques de moda avancen les rebaixes per sobreviure al Coronavirus

Els gegants de la moda opten per l'estratègia d'impulsar la venda on-line i avançar rebaixes

Actualitzada 21/04/2020 a les 13:17

Marques de Running

Malgrat que els comerços petits són els que més pateixen les conseqüències de la crisis pel COVID-19, també els gegants del comerç tèxtil estan veient trontollar els seus imperis i la situació passarà factura a aquesta indústria. En aquest sentit, com a eina per afrontar la situació les marques estan apostant per abaixar preus i promocionar el comerç en línia.El grup Inditex ja compta amb interessants rebaixes. La majoria de marques que posseeix el grup Inditex presenten promocions. Zara, Stradivarius i Uterque anuncien preus especials amb rebaixes de fins al 50% en les dues primeres i del 30%, en el cas de la tercera. Massimo Dutti i Oysho, d'altra banda, anuncien unes rebaixes de meitat de temporada amb ofertes del 50% i 30%.També Lidl, amb la seva secció de moda, no s'ha quedat enrere en veure's afectada també per l'estat d'alarma. Durant el confinament, la marca ofereix rebaixes de fins al 50% en productes tant per a homes, com per a dones i nens. Jaquetes, bruses, sabates d'esport, roba per a fer ioga, cinturons o pijames s'inclouen en la promoció que inclou la gran majoria dels productes d'aquest departament.La marca Tendam té descomptes de fins al 50% per a alguns articles i proposa rebaixes d'entre el 25% i el 30% en totes les seves col·leccions. El Corte Inglés també s'adhereix a aquesta tendència oferint promocions d'entre el 20% i el 30%, no sols en les seves marques pròpies sinó també en les de tercers.I no és una excepció, H&M impulsa promocions d'entre el 30% i el 50%, ampliant les devolucions a 100 dies i amb enviaments gratuïts.Sortir a fer esport de manera individual és una de les mesures que ja està sobre la taula en el progressiu procés de desconfinament. La directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, ha assegurat que és acceptable que «es pugui anar a poc a poc pensant que les persones puguin practicar exercici físic» al carrer, sempre que es controli.Per això, són moltes les marques de running que ja opten per fer grans ofertes i descomptes en material running i en sabatilles de running, en particular. Nike, Adidas, New Balance o Reebok són només algunes de les marques que estan oferint interessats descomptes.Amb els esforços de les companyies de moda focalitzats a minimitzar les conseqüències i adaptar-se a la nova situació, les pròximes setmanes i mesos seran claus per a veure l'evolució del sector, apunta Kantar, consultora que analitza de manera constant el sector. «L'horitzó més pròxim és crític i de durada incerta, però també és temporal i conjuntural des del punt de vista del consum. Per això, és fonamental identificar i atendre els signes de reactivació i oportunitat que els consumidors mostren, per a poder oferir el millor servei i oferta possible quan es recuperi la normalitat comercial» conclou Rosa Pilar López, experta en consum tèxtil de Kantar.